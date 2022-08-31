Пенсії в Україні: кому очікувати підвищення восени і взимку / Колаж Фото УНІАН

В Україні до кінця нинішнього року планується відразу два етапи підвищення пенсій - восени (з 1 жовтня) і взимку (з 1 грудня). Про це розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час єдиного телемарафону.

Кому підвищать пенсії з жовтня

В першу чергу - для осіб, які перетнули поріг в 70 років.

"З 1 жовтня урядова програма підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширена на категорію 70+. Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень", – пояснила Жолнович.

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Крім того, чиновниця зазначила, що розмір мінімальної пенсії з 1 жовтня складе три тисячі гривень для всіх пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і які мають повний страховий стаж.

"Тобто таким категоріям пенсіонерів, незалежно від їх рівня доходів, пенсія становитиме не менше 3000 грн. Людям, у яких менше страховий стаж, відповідно, пенсія буде підвищуватися пропорційно", – пояснила вона.

Як зростуть пенсії з 1 грудня

В Україні з цього періоду будуть перераховані пенсійні виплати з урахуванням запланованого збільшення прожиткового мінімуму в країні (до 2684 гривні).

"Також запланований перерахунок всіх пенсій і допомог вже в грудні, коли у нас в черговий раз підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум", – підсумувала міністр.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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