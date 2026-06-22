Побили та відібрали сумку: на Львівщині жорстоко пограбували чоловіка з інвалідністю

Що відомо:
- Двоє невідомих напали та пограбували 51-річного чоловіка з інвалідністю
- Нападники застосували фізичне насильство та викрали сумку
- Поліція розшукує зловмисників
У Стрийському районі Львівської області зловмисники напали та пограбували 51-річного жителя Івано-Франківщини, який з дитинства має інвалідність. Нападників розшукують. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Львівській області.
За даними поліції, інцидент стався в ніч на 21 червня близько 02:00 поблизу залізничного вокзалу в місті Ходорів. До правоохоронців із заявою 22 червня звернулася сестра потерпілого.
Жінка повідомила, що двоє невідомих осіб застосували до її брата фізичне насильство та відкрито заволоділи його речами. У викраденій сумці знаходилися гроші, мобільний телефон, документи та інші особисті речі.
На місце події прибули оперативники кримінальної поліції та слідчі Стрийського районного управління. Правоохоронці вже розпочали перевірку записів з камер відеоспостереження та встановлюють осіб нападників.
За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Досудове розслідування триває.
Новини Львівщини
Як раніше повідомляв Главред, у Львові правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі бойової зброї. За даними слідства, чоловік незаконно придбав автомат АКС-74У, а у червні він продав зброю поблизу ТЦ "Шувар" більш ніж за 40 тисяч гривень.
Також поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження щодо 22-річного львівського блогера Андрія Гавриліва після інциденту в Брюховичах, унаслідок якого постраждав 13-річний підліток.
Крім цього, у Львові мешканці спальних районів скаржаться на діяльність приватної клініки, яка надає замісну терапію наркозалежним. За їхніми словами, у районі фіксують випадки антисоціальної поведінки та появи небезпечних ситуацій.
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Про джерело: поліція Львівської області
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