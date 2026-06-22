Побили та відібрали сумку: на Львівщині жорстоко пограбували чоловіка з інвалідністю

Поліція шукає двох нападників.

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У Ходорові побили та обібрали до нитки чоловіка з інвалідністю / Колаж: Главред, фото: t.me/lviv_region_poluce

Що відомо:

Двоє невідомих напали та пограбували 51-річного чоловіка з інвалідністю

Нападники застосували фізичне насильство та викрали сумку

Поліція розшукує зловмисників

У Стрийському районі Львівської області зловмисники напали та пограбували 51-річного жителя Івано-Франківщини, який з дитинства має інвалідність. Нападників розшукують. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, інцидент стався в ніч на 21 червня близько 02:00 поблизу залізничного вокзалу в місті Ходорів. До правоохоронців із заявою 22 червня звернулася сестра потерпілого.

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Жінка повідомила, що двоє невідомих осіб застосували до її брата фізичне насильство та відкрито заволоділи його речами. У викраденій сумці знаходилися гроші, мобільний телефон, документи та інші особисті речі.

На місце події прибули оперативники кримінальної поліції та слідчі Стрийського районного управління. Правоохоронці вже розпочали перевірку записів з камер відеоспостереження та встановлюють осіб нападників.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Досудове розслідування триває.

Новини Львівщини

Як раніше повідомляв Главред, у Львові правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі бойової зброї. За даними слідства, чоловік незаконно придбав автомат АКС-74У, а у червні він продав зброю поблизу ТЦ "Шувар" більш ніж за 40 тисяч гривень.

Також поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження щодо 22-річного львівського блогера Андрія Гавриліва після інциденту в Брюховичах, унаслідок якого постраждав 13-річний підліток.

Крім цього, у Львові мешканці спальних районів скаржаться на діяльність приватної клініки, яка надає замісну терапію наркозалежним. За їхніми словами, у районі фіксують випадки антисоціальної поведінки та появи небезпечних ситуацій.

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Про джерело: поліція Львівської області Головне управління Національної поліції у Львівській області — територіальний орган Національної поліції України, який забезпечує охорону правопорядку, боротьбу зі злочинністю та захист прав і свобод громадян на території Львівщини. Установа входить до системи Національної поліції України, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України.

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