Макрон заявив, що Зеленський поводиться холоднокровно

Макрон назвав Зеленського холоднокровним/ Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон назвав президента України Володимира Зеленського холоднокровним у контексті того, як він тримається в умовах стягування Росією своїх військ до українського кордону.

При цьому він зазначив, що Зеленський нервує, але добре тримається. Про це французький лідер сказав під час спільної пресконференції з російським президентом Володимиром Путіним у Москві.

"Президент Зеленський – президент країни, на кордоні якої перебуває 125 тисяч російських військових і, так, він нервує. У контексті міжнародних коментарів Зеленський все-таки холоднокровний. Він холоднокровно поводиться і це треба вітати", – сказав Макрон.

Також він зазначив, що під час підписання Мінських угод не було такої присутності російських військ біля українського кордону. За його словами, питань Мінських угод він також обговорив з Путіним. Макрон додав, що ситуацію потрібно вирішувати на політичному рівні.

"Розв'язання українського питання може бути лише політичним і база його вирішення – це Мінські угоди, а "нормандський формат" – це правильний формат: Україна, Росія, Франція, Німеччина навколо круглого столу", – зазначив президент Франції.

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Зустріч Макрона і Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Москві ввечері у понеділок, 7 лютого. Переговори тривали 6 годин. Після них лідери розповіли, що обговорили, зокрема, політику відкритих дверей НАТО і Мінськ-2.

Візит Макрона до України

У вівторок, 8 лютого, Макрон після зустрічі з Путіним прибуде до України. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Це буде перший візит французького лідера за останні 24 роки. Візит відбудеться на тлі загрози широкомасштабної агресії Росії проти України.

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