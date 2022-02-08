Макрон прилетів до України: про що говоритиме із Зеленським

Макрон прилетів до України/ Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув з робочим візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери проведуть перемовини на тлі російської загрози.

Про прибуття французького лідера повідомив у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Маю честь вітати в Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (іноземних справ України) Дмитром Кулебою", – зазначив де Понсен.

Він наголосив, що переговорний день буде дуже насиченим.

Toute l'équipe @FranceenUkraine et moi-même sommes honorés d'accueillir à Kiev le président @EmmanuelMacron qui vient rencontrer @ZelenskyyUa, et le ministre @JY_LeDrian, qui s'entretiendra avec le ministre @DmytroKuleba. Journée dense en perspective. Bienvenue en #Ukraine ! ?? pic.twitter.com/VCtIZK7sHZ Реклама February 8, 2022

Зустріч президентів України і Франції відбудеться о 12:00, а о 13:40 лідери планують провести брифінг для преси.

Цей візит стане першим візитом президента Франції до України за останні 24 роки. Попереднього разу Україну відвідав тогочасний лідер Франції Жак Ширак у 1998 році.

Про що Макрон планує поговорити із Зеленським

Макрон заявляв, що під час зустрічі із Зеленським планує обговорити виконання Мінських угод. При цьому, за словами французького лідера, є кілька дуже чутливих питань, щодо яких і буде дискусія. Зокрема, це питання конституційної реформи, виборів тощо.

Після переговорів з українським колегою Макрон поспілкується телефоном з Путіним.

Зустріч Макрона і Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Москві ввечері у понеділок, 7 лютого. Переговори тривали 6 годин. Після них лідери розповіли, що обговорили, зокрема, політику відкритих дверей НАТО і Мінськ-2.

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