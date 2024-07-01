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Тисячі знищених: підполковник розкрив катастрофічні втрати РФ на сході

Олексій Тесля
1 липня 2024, 13:45оновлено 1 липня, 14:27
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Минулої доби на Часовоярівському напрямку було знищено 68 окупантів.
Тисячі знищених: підполковник розкрив катастрофічні втрати РФ на сході
У РФ великі втрати на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

За червень підрозділи Сил оборони знищили та поранили на Часовоярівському напрямку 5095 військових країни агресора РФ, а ще 24 окупантів було взято в полон.

У середньому ворог проводив у червні в районі Часового Яру 5 штурмів на добу, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Ураїна".

"Втрати противника склали 5095 військових і 24 полонених за місяць", - наголосив сказав речник ОСГВ "Хортиця".

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Минулої доби на Часовоярівському напрямку було знищено 68 окупантів і 127 дістали поранення, 1 узято в полон. Також на напрямку було знищено 7 бліндажів і 3 склади з БК, уточнив він.

Волошин додав, що за тиждень на Часовоярівському напрямку ворожа армія провела:

  • 1286 обстрілів позицій українських захисників із різних видів озброєння;
  • 44 штурми;
  • авіація РФ скинула 128 КАБ.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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/ Главред

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