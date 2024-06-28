'Найгірший сценарій': полковник ЗСУ оцінив наслідки окупації Часового Яру

Росіяни у випадку захоплення Часового Яру зможуть просунутись до агломерації 4-х великих міст на Донеччині та знищуватимуть їх авіацією, вважає експерт.

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Полковник ЗСУ оцінив наслідки окупації Часового Яру / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції українських військ в межах міста Часів Яр на Донеччині. Окупація Часового Яру ворожими військами матиме важкі наслідки для ситуації на всьому східному фронті. Про це в ефірі 24 каналу повідомив льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан

За його словами, втрата Часового Яру призведе до того, що російські окупаційні війська зможуть просунутись до смуги міст Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ.

"Підійдуть й впруться, але далі на північний схід не зможуть вийти. Це доволі потужні агломерації, але російська артилерія та авіація зроблять з цих 4 міст Бахмут", – зазначив Світан. відео дня

Він додав, що більш негативний сценарій, який також слід розглянути, полягає в можливому прориві росіян через лінію оборони у напрямку Покровська, де вони можуть вийти на так званий оперативний простір.

Світан також наголосив, що найгірший розвиток подій цього літа для України – це просування росіян у напрямку Павлограда, що передбачає прорив через Покровський напрямок. Це може статися у випадку повного припинення постачання військової допомоги Україні.

Військовий експерт зазначив, що найбільш позитивний сценарій на цей рік передбачає можливість форсування Дніпра Збройними Силами України за умови отримання достатньої кількості авіації та далекобійних засобів ураження.

"Втім, навіть якщо на Луганському напрямку Сили оборони відійдуть за Оскіл й Сіверський – Донецьк, то нічого стратегічно незворотного не відбудеться", – сказав Світан.

Він наголосив, що просування на Східному та Запорізькому напрямках буде неефективним без звільнення Криму. Цього року українська армія навряд чи зможе звільнити Крим через затримку у постачанні озброєння, що призвело до втрати часу.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час штурмів Часового Яру в Донецькій області російські окупанти використовують десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V". Ворог веде безперервні лобові атаки і намагається обійти місто з флангів, повідомляє Telegram-канал 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Сили оборони України успішно витіснили російських окупантів з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі на Донеччині. На цей момент у цьому мікрорайоні противника немає, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Російські окупанти розпочали атаки на Часів Яр у квітні, намагаючись захопити або зруйнувати місто та перерізати основні лінії постачання українських військових. Росіяни сподівалися швидко захопити місто, але Сили оборони України з кожним днем витісняють ворога все далі, пише Forbes.

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