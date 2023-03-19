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"Хочуть, щоб усі жили у лайні": історик назвав причину ненависті росіян до українців

19 березня 2023, 03:05
Найпоширеніша думка громадян країни-агресорки про українців: "А хто вам дозволив жити так добре?", каже В’ятрович.
Российские военные, Владимир В'ятрович
Історик назвав причину ненависті росіян до українців/ Facebook, УНІАН

Громадяни країни-агресорки РФ розуміють, на якому низькому рівні перебуває їхнє життя у Росії. Але замість того, щоб тягнутися до кращого життя і щось змінювати, вони намагаються змусити інші держави стати гіршими.

Росіяни хоч і говорили, що українці для них нібито "братній народ", насправді сприймають нас як "кращих братів", яких вони ненавидять через неможливість дотягнутися до їхнього рівня. Таку думку висловив історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович під час чату на Главреді.

"Бо ми для них ті брати, якими вони так ніколи і не змогли стати. Ми для них завжди ті кращі брати, яких вони ненавидять саме за те, що вони кращі. І вони ніколи не визнають, що ми кращі брати", – зазначив В’ятрович.

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Хто такий Володимир В’ятрович

Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Замість того, щоб спробувати рівнятися на кращих, росіяни намагаються кращих зробити гіршими. Поведінка російських окупантів на захоплених українських територіях яскраво ілюструє тезу, яка вже не один раз лунала від загарбників: "А хто вам дозволив жити так добре?". І в цьому вся суть російського імперіалізму, каже історик.

"Імперіалізм буває всякий. Британський імперіалізм – це "ми такі хороші і змусимо вас стати такими самим хорошими, як ми, хочете ви того чи ні; ми будемо вас вчити, даватимемо вам світло, навчимо вас командної гри, приведемо до вас найкращі закони, британські". Натомість росіяни прекрасно розуміють, що живуть у лайні, і суть їхнього імперіалізму – щоб усі жили в лайні. Тому й така ненависть", – пояснив історик.

Раніше В'ятрович зазначав, що головна "мантра" росіян "можемо повторити" стане причиною смерті режиму російського диктатора Володимира Путіна і його самого. У минуле можна потрапити, лише повністю загинувши. У майбутнє ж треба рухатися, розуміючи, що зміни неминучі, сказав ексглава Інституту нацпам'яті.

Нагадаємо, російський правозахисник, адвокат та опозиціонер Марк Фейгін висловив думку, що Путін не зможе довго виправдовуватися перед росіянами за невдачі в Україні. Коли українські військові повернуть ще шматок окупованих територій, глава Кремля ще матиме якийсь резерв для пропагандистських пояснень цієї невдачі, але далі цей резерв закінчиться, і всі побачать, що він невдаха.

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