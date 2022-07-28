"Добре вони стріляють!": Гиркин в захваті від роботи української артилерії

Гіркін / скріншот, ВСУ

Колишній ватажок терористів " ДНР " Ігор Гіркін (Стрєлков) раптово розхвалив роботу українських артилеристів.

За його словами, вони перевершують російських окупантів за всіма параметрами.

"Противник стріляє точніше-це визнають всі. У них є все. Якщо хтось думає, що українська артилерія погано стріляє, або її немає - її багато! На всіх ділянках фронту добре вони стріляють не тільки по площах. Вони добре стріляють з мінометів, влучають з гармат", - захопився нашими артилеристами терорист.

Також Гіркін додав, що озброєння ЗСУ краще, ніж російське.

читайте також"Ми можемо зазнати поразки": Гіркін заговорив про вторгнення України в Росію"Точно краще. Зараз всі це говорять", - заявив Гіркін.

Нагадаємо, раніше Гіркін поскаржився на невдалу стратегію російських окупантів і розповів, на який напрямок РФ вирішила кинути всі сили.

За його словами, наступ російської окупаційної армії йде по всьому Донецькому фронту - від Авдіївки до Мар'їнки.

Також він побоюється наслідків удару Збройних сил України по Антонівському мосту в Херсоні. За його словами, це один з перших кроків ЗСУ для просування в бік тимчасово окупованого Херсона.

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