Графіків недостатньо: у трьох областях вводять аварійні відключення світла

Ситуація в енергосистемі залишається складною після ворожих обстрілів.

В українській енергосистемі складна ситуація та значний дефіцит через ворожі обстріли. В Україні були введені графіки погодинних вимкнень світла, але їх виявилось недостатньо. Нині у трьох областях Укренерго вводить аварійні графіки вимкнення світла.

Мова йде про Сумську, Харківську та Полтавську області. Там тимчасово не діють погодинні графіки вимкнення світла.

"Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень. Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

