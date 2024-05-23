'Грача' посадили на 'вічну стоянку': ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

Українські військові 110-ї ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25 за травень.

https://glavred.net/ukraine/gracha-posadili-na-vechnuyu-stoyanku-vsu-unichtozhili-rossiyskiy-shturmovik-su-25-10567463.html Посилання скопійоване

Українські зенітники збили російський Су-25 / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

У четвер, 23 травня, українські військові збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомила 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Обіцяли, що геноцид російських "Су" буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку", - зазначили у бригаді.

Напередодні військові, "посадили на вічну стоянку" в донбаських степах російський штурмовик Су-25. А сьогодні зенітники бригади влучним потрілом ліквідували ще одну ворожу "сушку".

відео дня

"Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі", - наголосили військові.

Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Ліквідація літаків РФ - останні новини

Нагадаємо, літакопад російських повітряних суден триває. 18 травня зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області. Це вже четвертий збитий Су-25 за травень на рахунку цієї бригади.

Також 11 травня штурмовик Су-25 російських окупантів збили українські захисники на Авдіївському напрямку. Це також вдала робота 110-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляв Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося ефективно знищити російський штурмовик Су-25. Літак успішно збили воїни 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред