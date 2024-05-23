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"Грача" посадили на "вічну стоянку": ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

Руслана Заклінська
23 травня 2024, 19:54
253
Українські військові 110-ї ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25 за травень.
'Грача' посадили на 'вічну стоянку': ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
Українські зенітники збили російський Су-25 / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

У четвер, 23 травня, українські військові збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомила 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Обіцяли, що геноцид російських "Су" буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку", - зазначили у бригаді.

Напередодні військові, "посадили на вічну стоянку" в донбаських степах російський штурмовик Су-25. А сьогодні зенітники бригади влучним потрілом ліквідували ще одну ворожу "сушку".

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"Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі", - наголосили військові.

Літак Су-25

Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.

Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі.

Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Ліквідація літаків РФ - останні новини

Нагадаємо, літакопад російських повітряних суден триває. 18 травня зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області. Це вже четвертий збитий Су-25 за травень на рахунку цієї бригади.

Також 11 травня штурмовик Су-25 російських окупантів збили українські захисники на Авдіївському напрямку. Це також вдала робота 110-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляв Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося ефективно знищити російський штурмовик Су-25. Літак успішно збили воїни 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині.

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