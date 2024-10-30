Держспецзв’язку закупив дорогі дрони у компанії, яка продавала килими - ЗМІ

Партія дронів обійшлась державі у "захмарну" ціну, проте чиновників це не зупинило.

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Чиновники закупили дрони за завищеною ціною / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольска бригада

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Держспецзвʼязку пропонували дешевшу позицію

На суму, яка була завищена, можна було придбати ще 2600 таких дронів

Держспецзвʼязку з липня 2023 року переплатив 593 мільйонів гривень за майже 3900 безпілотників, придбаних у компанії "Кріон-М", яка спеціалізується на торгівлі меблями і килимами, ідеться у розслідуванні hromadske.

Зокрема, автори матеріалу запевняють, що один дрон Autel обходився Держспецзвʼязку у майже 500 тисяч гривень, хоча на той час його можна було придбати удвічі дешевше.

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Згідно з додатковою угодою, підписаною у лютому 2024 року, ціни на "пташки" впали до 359 тисяч гривень за одиницю. А проте це все ще дорого.

До прикладу, у 2023 році житомирські і львівські чиновники закуповували ці дрони по 260-270 тисяч гривень.

Також автори матеріалу стверджують, що Держспецзвʼязку пропонували набагато дешевшу позицію — БПЛА Autel по 287 тисяч від фірми, яка напряму співпрацює з виробником.

У контрактні за травень 2023 року Держспецзвʼязку і "Кріон-М" сума завищення становила близько 195 млн гривень. А на контракті, підписаному у серпні 2023 року, — ще близько 398 млн гривень, ідеться у матеріалі.

"На ці гроші можна було б купити ще 2600 таких Autel, до того ж по одній батареї до кожного. Або 2000 пікапів для ЗСУ. Або 4 "байрактари". Або 70 рухомих пунктів управління для підсилення протиповітряної оборони", — пишуть журналісти.

Дрони для Сил оборони - деталі

Водночас у серпні пресслужба Держспецзвʼязку інформувала про те, що держава "заощадила понад 3,3 млн гривень завдяки прозорості процесів під час закупівлі дронів".

Стверджувалося, що близько 1,8 млрд гривень було спрямовано на закупівлю додаткових 18 413 БПЛА для Сил оборони, а майже 1,5 млрд гривень повернулися до держави.

Що таке Громадське / hromadske? hromadske - мовлення каналу в прямому етері розпочалося 22 листопада 2013 о 14:00, це сталось раніше запланованого часу через рішення Кабінету Міністрів України про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС і пов'язаним Євромайданом. "Громадське телебачення" стало одним з найважливіших джерел інформації про події Євромайдану. 1 грудня трансляцію каналу дивилось близько 100 тис. глядачів, пише Вікіпедія.

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