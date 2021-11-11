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Держкіно заборонило показ "Ржевський проти Наполеона" - із Зеленським у головній ролі

11 листопада 2021, 10:08

Протягом шести років, з жовтня 2015 року, чиновники Держкіно не видали жодної компанії-дистриб'ютору прокатне посвідчення на цей комедійний фільм.

Зеленський, Наполеон
Володимир Зеленський / kvartal95.com

Державне агентство з питань кіно кілька років поспіль не видає прокатне посвідчення комедії "Ржевський проти Наполеона", в якому роль Наполеона Бонапарта зіграв Володимир Зеленський. Про це з посиланням на дані Держкіно повідомляє портал "Українські Новини".

Протягом шести років, з жовтня 2015 року, Держкіно не видало жодної компанії-дистриб'ютору прокатне посвідчення на цей фільм.

Причиною послужило те, що у фільмі одну з епізодичних ролей виконав Російський комік Юрій Гальцев. А він з 6 жовтня 2015 року входить до Переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Згідно статті 15 Закону "Про кінематографію" забороняється прокат фільмів, в яких беруть участь включені в цей список люди.

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Нагадаємо, на початку лютого 2020 року стало відомо, що фільм "Вісім перших побачень" (режисери Додсон Д., Маляревський А., 2012 року) через російську актрису Катерину Варнаву, яка внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через виступ в окупованому Криму.

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Одним з продюсерів і сценаристів даного фільму є чинний президент України Володимир Зеленський. Також він зіграв у ньому одну з головних ролей.

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Володимир Зеленський Наполеон
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