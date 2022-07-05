Міста рівнятимуть з землею: у Британії розповіли про те, як РФ намагатиметься захопити Донеччину

Під час спроби захоплення Донеччини окупанти рівнятимуть міста з землею / @vysotskiy.ap, npr.org

Російські війська почнуть захоплювати Донецьку область після захоплення Луганської. При цьому вони будуть за допомогою артилерії рівняти міста з землею. Про це заявило Міністерство оборони Великобританії.

Бої за Донецьку область будуть тягнутися повільними темпами з застосуванням великої кількості артилерії, як це було у Луганській області.

У Британії переконані, що швидке захоплення Лисичанська розширює контроль окупантів майже на всю територію області. Таким чином вони заявили про істотний прогрес у досягненні мети "звільнення Донбасу".

"На відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, і Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна", - йдеться у повідомленні.

Під час контролю позицій у Сєвєродонецьку та Лисичанську існувала загроза котла, адже окупанти могли наступати з трьох сторін. Тепер українські військові можуть відійти на більш вигідні позиції на випрямленій лінії фронту.

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Захоплення Лисичанська військами РФ

Вранці 3 липня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська Луганської області. Адміністративні будівлі міста зруйновані повністю.

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ ухвалили рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено залишити місто.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

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