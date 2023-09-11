"Горить все": Буданов розповів про "диво-зброю" Росії на фронті в Україні

На полі бою в Україні згоріла велика кількість російських танків Т-90, а хвалений танк Т-14 "Армата" РФ так і не відправила на фронт.

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Кирило Буданов розповів, чи відправила РФ на фронт танк Т-14 "Армата" / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що країна-агресор Росія не створила жодної диво-зброї, а танк Т-14 "Армата", який так розхвалювала російська пропаганда, жодного разу не застосували на полі бою в Україні.

"Т-14 "Армата"? Ніякого застосування цієї техніки так і не було. Було кілька випадків застосування бронетранспортерів "Бумеранг". Їхні залишки можна побачити тут, вони всі згоріли", - сказав Буданов на форумі Ялтинська європейська стратегія 11 вересня.

Глава військової розвідки додав, що на полі бою в Україні згоріла велика кількість російських танків Т-90, а хвалений танк Т-14 "Армата" РФ так і не відправила на фронт.

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"Думаю, що Т-14, коли (росіяни – ред.) зрозуміли, що може бути руйнівний ефект для подальшої експортної привабливості цієї машини, так і не запустили на фронт", - додав Буданов.

"Горить все насправді. Диво-зброї так і не створили", — додав глава ГУР.

Як повідомляв Главред, раніше Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, передусім, щодо противника", - заявив глава ГУР.

Також він заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжиться і після настання холодів. Однак після настання холодів українським військовим стане важче просуватися вперед.

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