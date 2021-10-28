Горить, але не гріє: українці скаржаться на "холодний" газ, в чому проблема

Українці самі можуть ініціювати перевірку / pixabay

Українці скаржаться на погану якість газу, але щоб довести порушення стандартів доведеться заплатити 10 тис.грн. Відшкодують їх тільки в тому випадку, якщо лабораторія доведе правоту клієнта.

Українці самі можуть ініціювати перевірку блакитного палива. Для цього потрібно звернутися в облгаз і запросити приїзд комісії. Вони зроблять забір зразка газу, а після відправлять його в лабораторію, пише "Обозреватель".

Як розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, така експертиза коштуватиме близько 10 тис. грн, а облгаз відшкодує цю суму тільки в тому випадку, якщо в лабораторних умовах вдасться довести, що газ дійсно не відповідає стандартом калорійності.

читайте такожТариф на доставку газу ризикує серйозно зрости: у Міненерго назвали причину"Можна викликати комісію, але це обійдеться людині близько 10 тис.грн. У багатьох людей, по-перше, немає таких коштів, щоб витрачати їх на перевірку. По-друге, у багатоквартирному будинку людина споживає на місяць газу менш ніж на 100 грн (якщо встановлено лічильник. - Ред.). Суми незрівнянні. Зацікавленими в перевірці можуть бути тільки ті, хто багато споживає, наприклад, жителі сільської місцевості, але звідки у них на це гроші?"- пояснює експерт.

Попенко також зазначив, що ще не чув про випадки, коли споживачам вдалося пройти таку процедуру і отримати відшкодування.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.