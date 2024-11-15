Голодні діти та психотропи: скандал у спецзакладі на Тернопільщині отримав продовження

В прокуратурі Тернопільщини відкрили кримінальні провадження одразу за кількома статтями насильницьких дій щодо дітей, зазначив Дмитро Лубінець.

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Омбудсмен відреагував на кричущі умови проживання дітей / Колаж Главред, фото: Inna Miroshnychenko/Instagram, УНІАН

Про що сказав Лубінець:

У спецзакладі на Тернопільщині виявили факти насильницьких дій щодо дітей

У дітей немає засобів особистої гігієни, особистих речей, іграшок

Було виявлено алкоголь у відкритому доступі до дітей

Нещодавно моніторингова група Офісу Омбудсмана спільно з представниками Національної соціальної сервісної служби та громадянського суспільства, Української мережі за права дитини та Фонду "Голоси дітей", провела позаплановий візит до одного із закладів для дітей на Тернопільщині. Передумовою моніторингу стало звернення на нашу "гарячу лінію" щодо насилля над дітьми у закладі. Про це у своєму Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Результати цих моніторингових візитів уже були представлені на пресконференції, а також окремо він наголошував, на важливість виконанням державними органами моїх подань, як Уповноваженого.

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Він наголосив, що в ході перевірки моніторингова група виявила наступні порушення:

У закладі розслідуються свідчення дітей та перевіряються факти можливого сексуального насильства.

Відсутня система контролю за присутністю учнів: адміністрація та вчителі не знають, скільки дітей мають бути на уроках і де перебувають відсутні.

Дітей залякують, погрожуючи направленням до психіатричного закладу за "погану поведінку".

Навіть під час моніторингових перевірок співробітники закладу ображали дітей, чинили на них психологічний тиск і штовхали.

Ліки, включно з психотропними препаратами, видаються без призначення лікаря, контролю чи підтвердження діагнозу.

Заклад не має договорів із місцевими медичними установами для контролю за лікуванням, його коригуванням і моніторингом стану здоров’я учнів.

В особових справах дітей відсутні важливі документи, зокрема актуальні висновки про їхнє здоров’я та розвиток.

У школі немає корекційних педагогів, логопеда, дефектолога, масажиста та інших необхідних фахівців, попри статус спеціалізованого закладу і значну кількість дітей з особливими освітніми потребами. Це порушує їхнє право на освіту.

Дітям не забезпечують засоби особистої гігієни, вони позбавлені особистих речей, одягу та іграшок. Виявлено гуманітарну допомогу, яка понад рік зберігається в закладі, але не була розподілена серед вихованців, включно з новорічними подарунками.

Умови проживання залишають бажати кращого: кімнати потребують ремонту, меблі зламані й давно не замінювалися.

У харчоблоці зберігаються продукти без чітко вказаного терміну придатності. Дітям з алергією на певні продукти не надають альтернативного харчування, через що вони іноді залишаються голодними.

Крім того, у навчальному класі, де проводилися заняття з кулінарії, окрім неналежних умов для перебування та розвитку дітей, було виявлено алкоголь у відкритому доступі.

"Керівництво закладу наголошує, що діти не використовують навчальну кімнату, а її використовує виключно персонал як власну їдальню. Діти повідомили моніторинговій групі, що подібні "святкування" організовувалися працівниками школи неодноразово", - зазначає Лубінець.

Лубінець підкреслив, що через критичність ситуації та повідомлення про насильство моніторингова група викликала правоохоронців для захисту прав і інтересів дитини.

Наразі ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури відкрили кримінальні провадження, пов’язані із сексуальним насильством, незаконним поміщенням здорової людини до психіатричного закладу, неналежним виконанням обов’язків із захисту життя та здоров’я дітей, а також зловживанням службовим становищем. "Зі свого боку вимагаю забезпечення безпечних умов для дітей, виконання наданих рекомендацій та негайного усунення виявлених порушень!", - резюмував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що юристка і телеведуча Інна Мірошниченко розповіла шокуючі деталі моніторингу однієї з дитячих спецшкіл Тернопільщини. За її словами, найжахливішим є ставлення до дітей: за погану поведінку їх відправляють до психіатричної лікарні, не залишаючи жодних офіційних записів.

У лікарні їм роблять ін'єкції, після яких діти стають "як овочі". Також організація списує психотропні препарати, начебто для потреб дітей, які вже випустилися. Окрім цього, виявлено два випадки сексуального насильства.Одній із жертв було 8 років.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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