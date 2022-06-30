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Головне слово сьогодні – Зміїний: Зеленський щодо звільнення острова від росіян

30 червня 2022, 23:25

Напевно, так само багато говорили про Зміїний лише того дня, коли туди прибув російський корабель, зазначив президент.

Зеленський про звільнення острова Зміїний / Скриншот Офис президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на визволення від росіян острова Зміїний у Чорному морі.

"Безперечно, головне слово сьогодні - "Зміїний". Напевно, так само багато говорили про Зміїного тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув - назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія", - зазначив Зеленський у своєму новому відеозверненні.

Війська Росії під ударом ЗСУ вийшли з острова Зміїний

В Оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ за їхніми позиціями на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватись на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач української армії Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі Зміїного. Мовляв, це "жест доброї волі".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає лише мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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