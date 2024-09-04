Очільник МЗС України Дмитро Кулеба подав у відставку: що відомо

Заяву посадовця про відставку розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба подав у відставку/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Facebook Стефанчук

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба подав у відставку.

Відповідна заява надійшла до Верховної Ради. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", – написав Стефанчук. відео дня

Заява Дмитра Кулеби про відставку/ Facebook Стефанчук

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Масові відставки в уряді – що відомо

Раніше повідомлялося, що 3 міністри подали заяви про звільнення. До Верховної ради України надійшли заяви про відставку одразу трьох чинних міністрів та Голови Фонду держмайна, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Так, заяви надійшли від:

Олександра Камишіна, Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

Дениса Малюськи, Міністра юстиції України

Руслана Стрільця, Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Також заяву про звільнення подав Віталій Коваль, Голова Фонду державного майна України.

Стефанчук зазначив, що усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

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