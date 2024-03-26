УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Україна наближається до небезпечного періоду": Politico - про ситуацію на фронті

Ангеліна Підвисоцька
26 березня 2024, 22:36
Аналітики вважають, що РФ може скористатися "вікном" на тлі "браку живої сили і боєприпасів".
ВСУ
Україна наближається до небезпечного періоду / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Україна наближається до найнебезпечнішого періоду відтоді, як українські захисники обороняли Київ на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Politico.

Країна нібито перебуває в загрозливій ситуації через жорсткий дефіцит боєприпасів на фронті та побоювання влади посилити мобілізацію.

"Виникає питання: чи перебуває країна під загрозою втратити себе", - міркують у матеріалі.

відео дня

Регулярно наголошується, що Захід передає Україні зброю лише стільки, скільки необхідно для того, щоб країна витримала і не програла російському диктатору. Водночас цієї зброї недостатньо, щоб виграти цю війну.

"Я пам'ятаю нашу розмову в Пентагоні ще у квітні 2022 року, коли ми благали їх почати навчати наших пілотів на літаках F-16. Зараз пілотів готують із запізненням", - сказала депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, США так і не ухвалили рішення про надання Україні великого пакета військової допомоги на суму 60 мільярдів доларів. ЄС намагаються компенсувати колосальну нестачу артилерійських снарядів, але це відбувається з неймовірним запізненням.

"Україні відчайдушно бракує не лише боєприпасів і зброї - сплеск патріотичного запалу, коли пункти вербування були переповнені добровольцями, зменшився, оскільки війна триває вже третій рік. Зараз Україна намагається закликати людей на поле бою, яке пожирає її солдатів", - ідеться в статті.

На Заході вважають, що українська влада нібито боїться посилювати мобілізацію через можливі політичні наслідки.

"Закон про мобілізацію застряг у парламенті місяцями, оскільки Зеленський, парламент і Міноборони продовжують перекладати відповідальність. Але враховуючи..., що Путін, як повідомляється, планує мобілізувати набагато більше після свого фіктивного переобрання, годинник цокає", - попереджають аналітики.

Польський військовий експерт Конрад Музика вважає, що для Москви з'явилося вікно можливостей на тлі "браку живої сили та артилерійських боєприпасів", що "не дозволить українцям проводити ефективні оборонні операції".

Військова допомога Україні - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено – у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладене щонайменше – до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спершу хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ військова допомога вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Україна мінімально обіграла Ісландію і пройшла на Євро-2024

Україна мінімально обіграла Ісландію і пройшла на Євро-2024

23:35 Спорт
"Україна наближається до небезпечного періоду": Politico - про ситуацію на фронті

"Україна наближається до небезпечного періоду": Politico - про ситуацію на фронті

22:36 Україна
Загострення ситуації в Харкові: до чого Путін "готує" місто

Загострення ситуації в Харкові: до чого Путін "готує" місто

21:55 Аналітика
Всі головні новини

Популярне

Путін обрав нову ціль: під загрозою місто-мільйонник – інсайд із Кремля 4567

Путін обрав нову ціль: під загрозою місто-мільйонник – інсайд із Кремля

Вмазала сестрі-зрадниці : сестра Корольової вийшла з прапором України 3476

"Вмазала сестрі-зрадниці": сестра Корольової вийшла з прапором України

5 міст опиняться під загрозою: боєць ЗСУ назвав наслідки падіння Часового Яру 2723

5 міст опиняться під загрозою: боєць ЗСУ назвав наслідки падіння Часового Яру

ЗСУ вдарили по кораблю Костянтин Ольшанський ракетою Нептун – ВМС 2475

ЗСУ вдарили по кораблю "Костянтин Ольшанський" ракетою "Нептун" – ВМС

Останні новини

23:35

Україна мінімально обіграла Ісландію і пройшла на Євро-2024

23:28

Туалетний папір "заміняють": з чого роблять магазинну ковбасу - відповідь здивуєВідео

23:23

Україна - Ісландія: коментатор зробив пропозицію коханій перед початком матчуВідео

22:51

Хочу себе обійняти: Дорофєєва розсекретила свій діагноз

22:36

"Україна наближається до небезпечного періоду": Politico - про ситуацію на фронті

Що задумав Путін щодо України і чи дійдуть ополченці до Курська та Білгорода: інтерв'ю з СелезньовимЩо задумав Путін щодо України і чи дійдуть ополченці до Курська та Білгорода: інтерв'ю з Селезньовим
22:19

Обличчя Незалежності: мер Львова повідомив про смерть Ігоря Юхновського

21:55

Загострення ситуації в Харкові: до чого Путін "готує" містоФото

21:18

Сирна паска в духовці: рецепт на вагу золота

20:44

"Переходить на інший напрямок": Зеленський розкрив подробиці відставки Данілова

Реклама
20:35

Вітер зі швидкістю майже 40 м/с: в Україну вриваються штормові пориви

20:10

Як видалити жовті плями із ванни за допомогою спеціальної пасти: геніальний лайфхак

20:08

У ЗМІ "злили" настрої Кремля щодо бійні в "Крокусі": Захарова влаштувала виття

19:44

Відключення світла в Україні: скільки часу треба для відновлення енергосистеми - ДТЕК

19:43

Час підльоту ракети "Циркон" до Києва: експерти спростували фейк про "3 хвилини"

19:25

Як садити цибулю навесні у відкритий ґрунт, щоб отримати шалений урожайВідео

19:18

Сергій Стерненко. Росіяни своїми ротами знищили Patriot та СБУВідеоблоги

19:18

РФ цілилась у найбільше газосховище: куди летіла ракета, яка потрапила у Польщу

19:10

Путінський режим унікальний не жорстокістю і садизмомПогляд

19:09

Путін наказав шукати Бенладенка - і чекісти знайдуть!Погляд

19:05

Що стане перемогою для України у війні: Кулеба дав остаточну відповідь

Реклама
18:40

Які речі потрібно спалити 27 березня: суворі заборони та прикмети дня

18:38

"Вмазала сестрі-зрадниці": сестра Корольової вийшла з прапором України

18:26

ЗСУ в районі Авдіївки отримали ще 3 позашляховики від Favbet Foundation

18:19

Російська ракета поцілила в гуртожиток у Харкові: не було жодного військового

18:17

Україна може отримати вдвічі більше снарядів ніж планувалось: заява МЗС Чехії

17:56

Актор "Сутінків" Роберт Паттінсон вперше став батьком: засвітився на прогулянці

17:44

Під удар потрапили не лише кораблі: в ВМС назвали серйозну втрату для флоту РФ

17:28

Після втечі з РФ: онук Пугачової засвітився разом із батьком-путіністом Пресняковим

17:24

Відомий український письменник мобілізувався до лав ЗСУ

17:15

Велика загроза: стало відомо про головний страх російської армії на фронті

16:56

Є майже у всіх: для чого потрібен "таємний" отвір в стінці холодильникаВідео

16:45

Олександр Литвиненко - новий секретар РНБО: що про нього відомо

16:28

Як перевірити горілку на якість: 3 способи, які покажуть підробку

16:23

Гороскоп Таро на квітень 2024: Терезам - везіння, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - прибутокВідео

16:17

В російському ФСБ пригрозили Буданову ліквідацією: як відреагували в ГУР

16:17

Гороскоп на квітень-2024: Влад Росс спрогнозував посилення війни та палаючу МосквуЕксклюзив

16:06

Лукашенко здав Путіна з потрохами: терористи з Підмосков'я намагалися втекти в Білорусь

16:03

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО - указ

16:02

Як ЗСУ відстежують "Шахеди": у США вибалакали секрет ППО УкраїниВідео

15:31

Ситуація небезпечна: офіцер ЗСУ оцінив загрозу захоплення Констянтинівки

Реклама
15:28

"Мали зустріти, як героїв": РФ нахабно приплела Україну до теракту і погрожує "відповіддю"Відео

15:22

Приготуйтесь до великого улову: коли починає клювати окунь весноюВідео

15:07

РФ б'є по Україні з новою тактикою: у ЗСУ попередили, коли чекати на удари

14:59

"Перебуває в кризі": адвокат висловився про стан Алли Пугачової

14:54

Як зрозуміти, що потрібно міняти глушник на авто: водії здивуються

14:40

Майже 91 тисяча гривень: ДІАМ оштрафувала Києво-Могилянську академію за порушення

14:32

Точно не для краси: навіщо на Великдень фарбують яйця насправді

14:22

У 29-річної української блогерки стався інсульт під час ефіру

14:11

Вдарить температура +20 градусів: коли в Україні сильно потепліє

14:04

Київський півмарафон Незламності 2024: 1+1 media стала генеральним медіапартнером

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти