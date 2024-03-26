"Україна наближається до небезпечного періоду": Politico - про ситуацію на фронті

Аналітики вважають, що РФ може скористатися "вікном" на тлі "браку живої сили і боєприпасів".

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Україна наближається до небезпечного періоду / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Україна наближається до найнебезпечнішого періоду відтоді, як українські захисники обороняли Київ на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Politico.

Країна нібито перебуває в загрозливій ситуації через жорсткий дефіцит боєприпасів на фронті та побоювання влади посилити мобілізацію.

"Виникає питання: чи перебуває країна під загрозою втратити себе", - міркують у матеріалі. відео дня

Регулярно наголошується, що Захід передає Україні зброю лише стільки, скільки необхідно для того, щоб країна витримала і не програла російському диктатору. Водночас цієї зброї недостатньо, щоб виграти цю війну.

"Я пам'ятаю нашу розмову в Пентагоні ще у квітні 2022 року, коли ми благали їх почати навчати наших пілотів на літаках F-16. Зараз пілотів готують із запізненням", - сказала депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, США так і не ухвалили рішення про надання Україні великого пакета військової допомоги на суму 60 мільярдів доларів. ЄС намагаються компенсувати колосальну нестачу артилерійських снарядів, але це відбувається з неймовірним запізненням.

"Україні відчайдушно бракує не лише боєприпасів і зброї - сплеск патріотичного запалу, коли пункти вербування були переповнені добровольцями, зменшився, оскільки війна триває вже третій рік. Зараз Україна намагається закликати людей на поле бою, яке пожирає її солдатів", - ідеться в статті.

На Заході вважають, що українська влада нібито боїться посилювати мобілізацію через можливі політичні наслідки.

"Закон про мобілізацію застряг у парламенті місяцями, оскільки Зеленський, парламент і Міноборони продовжують перекладати відповідальність. Але враховуючи..., що Путін, як повідомляється, планує мобілізувати набагато більше після свого фіктивного переобрання, годинник цокає", - попереджають аналітики.

Польський військовий експерт Конрад Музика вважає, що для Москви з'явилося вікно можливостей на тлі "браку живої сили та артилерійських боєприпасів", що "не дозволить українцям проводити ефективні оборонні операції".

Військова допомога Україні - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено – у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладене щонайменше – до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спершу хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

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