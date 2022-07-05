Генштаб запровадив нове правило для чоловіків: військовозобов'язані не зможуть вільно їздити Україною

Військовозобов'язані не зможуть вільно їздити Україною / Фото УНІАН

В Україні військовозобов'язані чоловіки не зможуть пересуватися вільно територією країни - для цього їм буде необхідно отримати відповідний дозвіл. Про це йдеться в заяві Генштабу.

Як зазначають у відомстві, норма закону України Про військовий обов'язок і військову службу, який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Генштаб розробив порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК і СП.

Тобто треба отримати дозвіл на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час (відповідно до 24 лютого цього року).

Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії суб'єкта.

Крім того, розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні кордони у зв'язку зі службовою або особистою необхідністю.

Як відреагували українці на нововведення

У Мережі бурхливо відрегували на нове правило. Що пишуть громадяни:

"Це вб’є економіку. Люди збирають на байрактари, працюють, де вийде, а уряд просто закриває їх у містах. А гуманітарку хто возити буде? А сім’єю чоловік не буде бачитись?"

"А виходити з дому без дозволу воєнкома ще можна? Чи коли ви збираєтесь і це заборонити?"

"Тепер у військоматах ще більше бардаку та корупції буде! Нащо було проситися до Європи, якщо у нас в кабінетах совок?"

"У нас стану війни немає, про що ви говорите,оголошуйте війну рашке, бульбашам"

Загальна мобілізація в Україні

22 травня Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Як пізніше говорив профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, в Україні всерйоз думають дозволити тимчасово виїжджати за кордон тим військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в IT-сфері.

Центр протидії дезінформації при РНБО розвінчав найпопулярніші серед українців міфи про виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану.

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