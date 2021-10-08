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Генпрокурор пояснила, чому Медведчука не відправили за грати

8 октября 2021, 23:01

Венедіктова зазначила, що ситуація з Медведчуком не передбачає його затримання. Це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом.

Медведчук
Чому сьогодні не заарештували Медведчука / Reuters

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, чому не затримавли нардепа Віктора Медведчука. Йому сьогодні оголосили підозру у справі про контрабанду вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей, сказала вона в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

Венедіктова зазначила, що ситуація з Медведчуком не передбачає його затримання. Це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом.

"Правила абсолютно однакові для всіх. І так прописаний Кримінально-процесуальний кодекс. Є 208 стаття, коли можна затримувати. У цьому випадку у нас не було підстав для затримання особи. Не передбачене негайне затримання", - пояснила вона.

Генпрокурор також додала, що Медведчук отримав підозру не особисто, а поштою.

Нова справа проти Медведчука

8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

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Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України в орбіту впливу РФ були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на Державні підприємства України.

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