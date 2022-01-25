ФОПи штурмують Раду: один з протестувальників не прийшов до тями після допомоги медиків - ЗМІ

У момент штурму одному з протестувальників стало погано.
У центрі Києва триває акція протесту підприємців SaveФОП. Протестувальники намагаються прорватися в будівлю парламенту.
Правоохоронцям вдалося відтіснити ФОПів від стін парламенту, але сутички тривають.
Як повідомляють Вісті, в момент штурму одному з протестувальників стало погано.
"Він постраждав в ході сутичок під будівлею парламенту. Факт смерті поки не підтверджений офіційно", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Klymenko Time загиблих серед протестувальників під Радою немає.
"Людині було погано, але приїхала швидка допомогла", - відзнають у публікації.
Поліцейські захопили сцену протестувальників, і почали її розбирати.
Крім того, правоохоронці затримали десятки людей.
Чому підприємці протестують
Протестувальники вимагають прийняття законопроекту №5866 або №5866-1 - виключення всіх положень, пов'язаних з тотальною фіскалізацією, а також скасування застосування РРО при продажу окремих товарів.
Як відомо, з 1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон про обов'язкове використання платіжних операцій ФОП.
Учасники акції 25 січня заявили, що штурмуватимуть парламент і дають депутатам 15 хвилин на вихід.
Пізніше мітингувальники почали штурм, через що силовики змушені були застосувати силу.
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