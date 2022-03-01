Резніков попередив про низку брехливих заяв, які сипляться від ворога

Резніков попередив українців про дезінформацію / REUTERS

Найближчим часом можуть бути перебої зі зв'язком, а потім вкидання брехні про капітуляцію, так як російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

"Її мета - за допомогою брехні зломити опір українського народу і української армії. Спочатку вони планують влаштувати перебої зв'язку. Після цього будуть масовані кинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилося на капітуляцію. На "підтвердження" цього фейку будуть поширюватися підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики", - заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Також він закликав ні в якому разі не вірити в таку брехню.

"Не дочекаються! Ніякої капітуляції не буде! Тільки перемога! Багато, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже в пеклі. Міцно тримаємо зброю! Продовжуємо опір", - додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 березня, виступив перед депутатами Європарламенту. Виступ пройшов на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Зеленський заявив, що українці борються за свої права і свободу.

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