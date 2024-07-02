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У Повітряних силах розповіли, коли пілоти почнуть виконувати завдання на F-16

2 липня 2024, 18:11
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У Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські пілоти показують швидкий та значний прогрес у навчанні для пілотування винищувачів F-16.
У Повітряних силах розповіли, коли пілоти почнуть виконувати завдання на F-16
Винищувач F-16 та українські пілоти / колаж: Главред фото: Генеральний штаб ЗСУ, Повітряні сили, Мілітарний

Україна скоро отримає давно обіцяні винищувачі F-16 від різних країн Європи, які виявили бажання допомогти українцям у війні із Росією. Наразі наші пілоти проходять навчання на іноземних військових базах. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів у ефірі національного телемарафону.

"Процес пішов - і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання. Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо", - заявив Ігнат.

У Повітряних силах розповіли, коли пілоти почнуть виконувати завдання на F-16
F-16, Інфографика / Инфографика: Главред

Також він додав, що навчання українських пілотів просувається не лише за планом, але і дуже швидко, саме тому в найближчий час перші пілоти зможуть уже виконувати бойове завдання. Щодо точнішої дати, то Ігнат не розповів деталі, так як інформація є конфіденційною.

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"Не всі, звісно. Деякі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде за планом", - сказав Ігнат.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Що відомо про передачу винищувачів F-16 Україні

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що підготовка українських пілотів F-16 в Данії закінчиться цього року. Данія підготує для ЗСУ загалом 20 пілотів.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про терміни отримання винищувачів F-16. Під час зустрічі із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, обговорили питання літаків - стало відомо, що українські військові вже найближчим часом отримає винищувачі F-16.

Проте, Дмитро Снєгирьов заявив, що Україна не може отримати F-16 та розкрив проблему передачі винищувачів. Питання в готовності інфраструктури, яка би приймала літаки.

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