Евакуйовані жителі ОРДЛО масово повертаються назад - Резніков

Олексій Резніков / УНІАН

На Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію мирного населення.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це фарсом для "кіношки".

Як заявив Резніков у програмі ТСН.Тиждень на телеканалі 1+1, жителі ОРДЛО масово повертаються додому.

"Це (евакуація жителів ОРДЛО в Росію - ред.) на сьогоднішній день фарс. Кілька тисяч вони показово вивезли, а зараз наша розвідка має інформацію, що вони масово повертаються додому, тому що їх там ніхто не годує, не розселяє. Тобто це все постановка для кіношки", - заявив Резніков.

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Загострення на Донбасі та евакуація населення

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.

Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.

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Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.

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