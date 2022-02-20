Евакуйовані жителі ОРДЛО масово повертаються назад - Резніков

За словами міністра, це все була "постановка для кіношки".
На Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію мирного населення.
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це фарсом для "кіношки".
Як заявив Резніков у програмі ТСН.Тиждень на телеканалі 1+1, жителі ОРДЛО масово повертаються додому.
"Це (евакуація жителів ОРДЛО в Росію - ред.) на сьогоднішній день фарс. Кілька тисяч вони показово вивезли, а зараз наша розвідка має інформацію, що вони масово повертаються додому, тому що їх там ніхто не годує, не розселяє. Тобто це все постановка для кіношки", - заявив Резніков.
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Загострення на Донбасі та евакуація населення
18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.
Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.
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Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.
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