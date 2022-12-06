"Це вимушений крок": в "Укренерго" вказали термін, коли відновлять мережу після атаки РФ 5 грудня

До того часу будуть застосовуватися аварійні відключення споживачів, адже після ракетних ударів в енергосистемі країни знизилось виробництво електрики.

В "Укренерго" розповіли, коли полагодять енергомережу після ракетної атаки Росії 5 грудня/ УНІАН

В "Укренерго" пояснили, яка ситуація з відновленням енергомережі в Україні станом на цей час. Після ракетної атаки РФ у понеділок, 5 грудня, були пошкоджені низка електростанцій і знизилося виробництво електрики.

Для того, щоб полагодити мережу, потрібні ще принаймні кілька діб. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго" щодо ситуації станом на 14:00 вівторка, 6 грудня.

Зазначається, що внаслідок ракетної атаки найбільше постраждали Одеська і Київська області.

"Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів", – йдеться у повідомленні.

У держкомпанії заявляють, що енергетики роблять все можливе, щоб подати електрику споживачам резервними схемами там, де це реально зробити. Так, у більшій частині Одещини вже відновили електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, котелень, водоканалів тощо.

"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", – розповіли в "Укренерго".

У компанії наголосили, що аварійні відключення – це був вимушений крок. Довелося у такому режимі відключати світло, щоб зберегти баланс в енергосистемі.

"Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", – додали в компанії.

Половина Київської області досі без світла

У той же час голова Київської обласної військової адміністрації повідомив, що половина Київської області досі перебуває без світла.

"Тривають екстрені відключення в області. поки що не можемо перейти на планові", – розповів голова Київської ОВА.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба/ скрін

Масований ракетний удар по Україні 5 грудня

Нагадаємо, 5 грудня країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами по Україні. Пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури, через це в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії.

У Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомили, що українці по-новому платитимуть за електрику через відключення. В Україні змінили систему нарахування оплати за електрику у тих випадках, коли громадяни з певних причин не подали вчасно показники лічильника.

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