"Це неприйнятно для нас": генерал сказав, які плани може виношувати диктатор Путін

Путін дає зрозуміти: якщо в ситуації, яка склалася на фронті, почнуться переговори, то вони будуть про легітимацію окупованих територій. Це неприйнятно для нас.

https://glavred.net/ukraine/eto-nepriemlemo-dlya-nas-general-skazal-kakie-plany-mozhet-vynashivat-diktator-putin-10555118.html Посилання скопійоване

Генерал сказав, які плани може виношувати диктатор Путін/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що його окупаційна армія достатньо сильна, щоб воювати не лише проти України, а й проти інших країн Європи.

Тому якщо в Україні з’являться військові інших європейських країн, це може ще більше розпалювати і підбурювати главу Кремля. Таку думку висловив генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв'ю Главреду.

"Путін – старий гравець, і в чомусь поява військ європейських країн в Україні буде його тільки розпалювати та підбурювати. Він вважає, що за 2022 і 2023 роки набрав достатньо сил і досвіду, і в нього є можливості, щоб наступати в Україні і навіть формувати можливості для подальших дій щодо інших країн. Адже не просто так прокинувся Лукашенко із Сувалкським коридором – ця заява явно робилася за вказівкою Путіна", – зазначив Романенко. відео дня

За словами генерал-лейтенант запасу, Путін дає зрозуміти, що, якщо в ситуації, яка склалася на фронті, почнуться переговори, то вони будуть про легітимацію захопленого в Україні, що неприйнятно для нас.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше колишній командувач Сухопутних військ США, американський генерал Бен Ходжес оцінив, чи здатна Росія наступати на Київ і Харків. На Заході поширюють наративи про нібито неминучість перемоги агресора Російської Федерації, але це неправдиві меседжі, сказав генерал США Бен Ходжес.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ за місяць знищили майже 1000 артсистем. Це найвищий місячний показник з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у ніч на 3 квітня РФ атакувала 4 області дронами і одну – ракетами. Загарбники вдарили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, і по чотирьох областях – дронами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред