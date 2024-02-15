"Це неминуче, на жаль": воїн ЗСУ попередив про нову небезпеку на фронті

Окупанти досить ефективно використовують дрони на фронті. Через 4 місяці вони можуть мати такі технології, які зараз маємо ми.

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Воїн ЗСУ попередив про нову небезпеку на фронті/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Російські окупанти зараз досить ефективно використовують безпілотники під час війни проти України. Приблизно через 4 місяці російська армія може вже використовувати такі технології, які зараз має Україна.

Про це сказав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", що воює в складі 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко в інтерв'ю УП.

Він зазначив, що російські загарбники досить ефективно застосовують дрони. І коли вони будуть користуватися ще новішими технологіями, то ці ворожі безпілотники зможуть долітати ще далі, і ще значно ускладнить логістику та виконання бойових завдань для українських військових.

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"Якщо ми говоримо про технології, то, за моїми оцінками, противник буде мати ті технології, які маємо ми, десь через 4 місяці. Це неминуче, на жаль. І коли противник отримає ці технології, на певній відстані від лінії бойового зіткнення, куди зараз періодично прилітає якась артилерія, керована авіабомба, "касетка", "Ураган", але куди не долітають FPV, ці дрони зможуть долітати, і це значно ускладнить нам логістику та виконання бойових завдань", – сказав Федоренко.

Саме тому, за словами військового, для убезпечення особового складу і логістики від ударів ворожими дронами зараз відбувається активна робота щодо портативних засобів радіоелектронної боротьби противника.

Юрій Федоренко зазначив, що за останні два роки країна-агресорка Росія дуже інтенсивно розвивала свої дрони.

"Є ті, які перебувають на озброєнні: "Орлан", "Ланцет", "Куб", "Герань"... Незважаючи на санкції, вони не просто виготовляють їх у достатній кількості, а й постійно модернізують. Що стосується коптерів цивільного призначення, наприклад, Mavic 3, Mavic 3T, FPV дрони, то вони викуповують все, що можна, на 3–4 місяці наперед", – сказав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Війна в Україні

Раніше експерт зробив несподівану заяву про резерви ЗСУ. Ситуація в Авдіївці дещо краща, ніж зазвичай про неї розповідають окремі джерела, заявив Іван Киричевський.

Також раніше повідомлялося, що в Авдіївці ситуація критична, ЗСУ протистоять семи бригадам окупантів. Двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. При цьому противник підтягує все нові й нові сили.

Нагадаємо, командир Азова назвав помилку України й пояснив, як відбитися від окупантів в Авдіївці. Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що важлива не кількість зброї й техніки, а те, як вона використовується.

Також повідомлялося, що в Авдіївці українські підрозділи частково відходять на вигідніші позиції. Евакуація та постачання до Авдіївки утруднене, але задіяна запасна логістична артерія, яка була підготовлена заздалегідь.

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