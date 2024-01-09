Ситуація на фронті складна: росіяни змінили тактику та почали штурм - офіцер ЗСУ

Офіцер ЗСУ наголошує, що через суттєве похолодання росіяни стали менше застосовувати авіація для ударів КАБами і ФАБами по позиціях Сил оборони.

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Бойові дії в районі Бахмуту перейшли до стадії маневрової оборони / Колаж Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка, Міноборони РФ

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною, оскільки ворог не зважаючи на великі втрати продовжує застососувати тактику "м'ясних штурмів". Наразі бойові дії на цьому напрямку перейшли до стадії маневрової оборони, і жодна зі сторін не здобула значного тактичного прогресу. Про це повідомив майор Національної гвардії України Денис Нагорний у ефірі Апостроф TV.

За його словами, позиції Сил оборони України обстрілюють з артилерії та мінометів

"Противник продовжує застосовувати живу силу особливо від Кліщіївки до Богданівки, намагається вийти до рубежу каналу Сіверський Донець – Донбас з метою підтягування резервів артилерії до Часового Яру і безпосередньо нанесення по ньому вогневого удару", - розповів він. відео дня

За його словами, росіяни продовжують "м'ясні" штурми за підтримки авіації, артилерії та мінометів. Спочатку ворог випускає близько 20-30 новомобілізованих, а за ними вступають в бій більш підготовлені військовослужбовці, які намагаються прорватися на передній край українських позицій.

Нагорний підкреслив, що російські сили змінили тактику, переходячи від прямих артилерійських та ракетних ударів по містах до атак українських логістичних центрів та місць, де можна зігрітись в холодний період.

Він відзначає, що погодні умови також не сприяють активним бойовим діям: коптери замерзають, на літаках утворюється намерзання, іноді важко підняти певний тип безпілотних апаратів. Однак промерзання ґрунту виявляється перевагою для застосування колісної техніки, оскільки болото замерзло.

"Нам дещо щастить в цьому плані, тому що росіяни стали менше застосовувати авіацію, тому що, скоріш за все погода теж впливає на її застосування, і на наші голови стало менше летіти всяких КАБів та ФАБів", - розповів майор Національної гвардії України Денис Нагорний.

Наступ росіян на сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генерал Олександр Сирський вказує на активізацію російських військ на Бахмутському напрямку, де тривають інтенсивні бої поблизу Богданівки. За його словами, головна мета окупантів - здобуття контролю над містом Часів Яр.

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російська окупаційна армія зможе активно наступати на фронті до кінця березня 2024 року.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, 8 січня російські та українські війська продовжували позиційні бої на північ і південь від Бахмута, проте жодних підтверджених змін у лінії фронту не зафіксовано.

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