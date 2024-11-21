'Це почалося не вчора': як може відповісти РФ на допомогу Україні з боку Заходу

Росія буде продовжувати впливати на країни Заходу для ухвалення потрібних їй рішень та відновлення співпраці, вказує аналітик.

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РФ активно впливає на Захід за двома напрямками / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Коротко:

РФ активно впливає на країни Заходу по кількох напрямках

Росія буде продовжувати таку політику, змушуючи країни Заходу до примирення

Росія може активно впливати на допомогу західних країн Україні у виконанні пунктів Плану перемоги та Плану внутрішньої стійкості. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук, коментуючи відповідь Росії на допомогу України з боку союзників.

За словами Олещука, від початку повномасштабної війни, а також задовго до неї, Росія активно впливала на Захід у кількох напрямках. Перший із них — політичний, що включає фінансування політичних сил, які виступають проти підтримки України та закликають до відновлення відносин із РФ.

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"Подібних прикладів досить багато - є навіть досить успішні, коли проросійські сили в країнах Європейського Союзу отримували серйозну підтримку або навіть досягали успіхів на виборах. Це стосується і окремих політиків", - вказує він.

Другий напрямок — загроза тероризму. Експерт наголошує, що були зафіксовані затримання диверсійних груп у країнах ЄС, а також акти саботажу на підприємствах, пов’язаних із виробництвом зброї.

"Наприклад, нещодавні випадки пошкодження інтернет-кабелів між Німеччиною та Фінляндією по дну Балтійського моря або подібна історія з інтернет-з'єднанням країн Балтії. Ці інциденти є очевидними диверсіями і сигналами готовності Росії в перспективі переходити до терористичних методів тиску", - додає аналітик.

Олещук зауважує, що проросійські політики використовуватимуть такі випадки як аргумент для виправдання необхідності примирення з РФ.

Росія, на його думку, продовжуватиме цю політику, маючи достатньо ресурсів, інструментів впливу, а також агентів та лідерів думок, які поширюватимуть проросійські наративи на Заході.

"Це почалося не вчора, і, очевидно, завтра теж не закінчиться", - резюмував він.

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План стійкості України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді представив "План стійкості", який включає 10 пунктів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук зазначив, що цей план може бути реалізований у найближчій перспективі, але його складність і неоднорідність вимагають різних підходів.

За словами Олещука, "План стійкості" охоплює багато компонентів. Частину з них можна впровадити швидко, тоді як для інших знадобляться значні ресурси та зусилля.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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