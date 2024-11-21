'Це почалося не вчора': як може відповісти РФ на допомогу Україні з боку Заходу

Коротко:
- РФ активно впливає на країни Заходу по кількох напрямках
- Росія буде продовжувати таку політику, змушуючи країни Заходу до примирення
Росія може активно впливати на допомогу західних країн Україні у виконанні пунктів Плану перемоги та Плану внутрішньої стійкості. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук, коментуючи відповідь Росії на допомогу України з боку союзників.
За словами Олещука, від початку повномасштабної війни, а також задовго до неї, Росія активно впливала на Захід у кількох напрямках. Перший із них — політичний, що включає фінансування політичних сил, які виступають проти підтримки України та закликають до відновлення відносин із РФ.
"Подібних прикладів досить багато - є навіть досить успішні, коли проросійські сили в країнах Європейського Союзу отримували серйозну підтримку або навіть досягали успіхів на виборах. Це стосується і окремих політиків", - вказує він.
Другий напрямок — загроза тероризму. Експерт наголошує, що були зафіксовані затримання диверсійних груп у країнах ЄС, а також акти саботажу на підприємствах, пов’язаних із виробництвом зброї.
"Наприклад, нещодавні випадки пошкодження інтернет-кабелів між Німеччиною та Фінляндією по дну Балтійського моря або подібна історія з інтернет-з'єднанням країн Балтії. Ці інциденти є очевидними диверсіями і сигналами готовності Росії в перспективі переходити до терористичних методів тиску", - додає аналітик.
Олещук зауважує, що проросійські політики використовуватимуть такі випадки як аргумент для виправдання необхідності примирення з РФ.
Росія, на його думку, продовжуватиме цю політику, маючи достатньо ресурсів, інструментів впливу, а також агентів та лідерів думок, які поширюватимуть проросійські наративи на Заході.
"Це почалося не вчора, і, очевидно, завтра теж не закінчиться", - резюмував він.
План стійкості України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді представив "План стійкості", який включає 10 пунктів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук зазначив, що цей план може бути реалізований у найближчій перспективі, але його складність і неоднорідність вимагають різних підходів.
За словами Олещука, "План стійкості" охоплює багато компонентів. Частину з них можна впровадити швидко, тоді як для інших знадобляться значні ресурси та зусилля.
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Хто такий Петро Олещук?
Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.
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