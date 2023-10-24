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Це історичне досягнення: головне з виступу Зеленського на "Кримській платформі"

Юрій Берендій
24 жовтня 2023, 12:17
Володимир Зеленський повідомив про 4 ключові досягнення ЗСУ для звільнення Криму.
Зеленский
Зеленский на саміті "Кримської платформи" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, flickr.com

Другий парламентський саміт "Кримської платформи" стартував у Празі 24 жовтня. В цьому заході візьме участь приблизно 70 парламентських делегацій з усього світу.

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників саміту РФ треба позбавити логістики для обходу санкцій. Він також повідомив, про успіхи ЗСУ щодо звільнення тимчасово окупованого Криму.

Історичне досягнення ЗСУ в Криму

Незважаючи на те, що українським військам ще не вдалося повернути Крим, окупований росіянами, під контроль України, ЗСУ вже досягли певних результатів у процесі звільнення півострова.

відео дня

"Могло виникнути враження, що Крим нібито "упокорений". І зараз ці ілюзії тануть. Я просто нагадую наші результати", - сказав Зеленський.

За його словами, одним з основних досягнень є те, що російський військовий флот втратив здатність до операцій в західній частині Чорного моря і поступово відходить з Криму.

"І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту. Вірніше для його залишків на окупованій території Грузії. Тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх всюди дістанемо", - зазначив президент.

Ще одним досягненням ЗСУ є відсутність для російських терористів безпечної бази і надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих територіях вздовж Чорноморського та Азовського узбережжя.

"Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами. Але це буде. Це питання часу", - додав глава держави.

Третє досягнення полягає в тому, що проукраїнські погляди в Криму стають виразнішими, навіть при підтримці Росії, яка все ще має контроль над цією територією.

"Так само як і в інших окупованих районах країни люди в Криму усвідомлюють, що Росія звідти піде та чекають на Україну. Ми чітко бачимо, що в Криму в нас є багато союзників", - наголосив Зеленський.

Четверте досягнення. на думку Зеленського, це те, що Україна успішно відновила роль Чорного моря як безпечної транспортної артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність.

"Без нашого аграрного експорту зернова криза на ринку продовольства та соціальний хаос стають загрозою для десятків різних націй на просторі від західного узбережжя Африки до Бангладеш, до Індонезії. Це наріжний камінь, коли зникає український сектор продовольства. Руйнується весь глобальний продовольчий ринок", - підкреслив Зеленський.

Зеленський про санкції

"Зараз наше завдання зберігати і посилювати тиск на окупанта. І мій заклик до вас простий - не зупиняйтеся на півдороги. Очищувати Чорне море від флоту терористів непросто. Але все ж значно простіше очищувати інформаційне середовище від пропаганди з Росії, яка досі намагається спотворити нашу взаємодію та підірвати демократичний порядок", - наголосив президент.

Зеленський закликав припиняти вплив російської пропаганди. За його словами, це сприятиме Україні і збереже ідентичність людей та суспільства в інших країнах.

"Так само як ми знищуємо логістику окупанта на території нашої країни, треба позбавити безпеки і логістики обходу санкцій проти Росії через будь-яких посередників. Чи то держави, чи то компаній, чи то фізичні особи. Санкції повинні працювати. Я закликаю вас до парламентського контролю за відповідними санкційними режимами", - додав президент.

Про війну на Близькому Сході

"Я закликаю вас підтримувати відповідні зусилля усіх лідерів заради збереження житів цивільних, де б вони не жили та стабілізацію усього регіону. Без стабільності там буде значно складніше досягти повернення миру в Європу. І щоб закрити шлях до руїн на Близькому Сході, треба все ж таки відкрити шлях до звільнення заручників", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський також відзначив, що поразка Росії означає безпеку для кожної нації, яка цінує свою свободу та має надію на те, що світ має бути вільним від агресорів.

"Ми маємо дбати всі разом, щоб у світі не вибухали ще й нові кризи. Зокрема, продовольча, енергетична чи міграційна. І щоб наявні протистояння не ширилися тими чи іншими регіонами. З цієї точки зору великі ризики несе спалах жорстокості на Близькому Сході. Всі бачать, які сили можуть бути охоплені цим спалахом. І всі бачать, що цього варто уникати. Можна уникнути", - підкреслив президент.

Саміт "Кримська платформа" - всі деталі:

Улітку 2021 року за ініціативою президента України Володимира Зеленського була створена міжнародна Кримська платформа. Основною метою цієї ініціативи є об'єднання та координація національних та міжнародних зусиль для відновлення суверенітету та деокупації Кримського півострова.

Цього року Саміт Кримської платформи на рівні спікерів парламентів відбудеться вдруге. Його парламентський аспект спрямований на консолідацію міжнародних зусиль для підтримки України в реконструкції суверенітету та територіальної цілісності, а також на привернення уваги до проблеми незаконної окупації Криму та шляхів його деокупації.

Надзвичайно важливим елементом є підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції та залучення країн до підтримки "формули миру", яку пропонує президент України.

Особливість цього саміту

Цьогорічний саміт має важливе досягнення: участь у ньому візьмуть делегації парламентів країн Африки та Латинської Америки. Крім того, США також приєднаються до парламентського саміту, незважаючи на те, що Палата представників Конгресу США ще не обрала спікера.

Головними темами Другого парламентського саміту Кримської платформи стануть війна в Україні, ситуація в Криму і глобальна архітектура безпеки.

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Володимир Зеленський Кримська платформа
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