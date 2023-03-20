УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це довгий шлях": аналітик назвала умову, за якої Путіна заарештують

20 березня 2023, 14:49
Для Путіна видача ордера на його арешт – це вже ганьба, з якою йому доведеться жити. Але шлях до лави підсудних може бути довгим.
Владимир Путин, Ольга Курносова
Аналітик назвала умову, за якої Путіна заарештують/ сайт Кремля, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін може ще довго уникати потрапляння на лаву підсудних. Видача ордера на його арешт Міжнародним кримінальним судом ще не означає, що його скоро можуть затримати.

Затримання російського диктатора може стати реальним за однієї умови – якщо в країні-агресорці РФ зміниться влада. Таку думку висловила політичний аналітик і головна редакторка порталу After Еmpire Ольга Курносова в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Проте для Путіна навіть видача ордера на арешт – це вже ганьба, з якою йому доведеться жити.

відео дня

"Перебувати у цьому списку – це просто ганьба. Один із найяскравіших прикладів — це президент Судану, якого вважають винним за трагедію у Дарфурі. Він не відразу опинився, та навіть не опинився в Гаазі, але для того, щоб його заарештували, принаймні вдома, довелося чекати на зміну влади. І я думаю, що в цьому сенсі в Росії Путіна заарештують лише після того, як влада зміниться", – зазначає Курносова.

Тому Україні потрібно добитися того, щоб змінилася влада в РФ. Це допоможе притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців, зазначає аналітик.

"І в цьому сенсі це наша спільна мета, спільне завдання – якнайшвидше досягти зміни влади в РФ, щоб можна було всіх воєнних злочинців відправити до суду", – наголосила Курносова.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину, і за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Путіна можуть заарештувати на території країн, де був ратифікований Римський статут. Також він наголосив, що у провадженнях, які розслідуються в Україні, зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Але справжні цифри можуть бути кратно більшими.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Ольга Курносова
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:49

"Це довгий шлях": аналітик назвала умову, за якої Путіна заарештують

14:39

"Росія це вже проходила": Яковенко розповів, коли розпад РФ стане неминучимВідео

14:21

Кому не можна їсти манну кашу: цікаві відомості про легендарну стравуВідео

14:10

Царська Паска: смачний і простий рецепт сирної паски, яку змітають зі столу за 2 хвилиниВідео

14:05

"Часто дзвонив і кликав": Камалія приголомшила подробицями відносин з ПутінимВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:56

Коп-зрадник влаштовував тортури: деталі ліквідації колаборанта на Херсонщині

13:41

Кадри, що розбивають серце: дружина Брюса Вілліса показала нове відео з акторомВідео

13:37

7 днів у квітні, коли не можна нічого садити: місячний посівний календар на квітеньВідео

13:02

Сталінград навпаки: Гіркін порівняв окупантів з гітлерівцями та очікує провал РФ у Бахмуті

Реклама
12:50

Легендарний гурт U2 присвятив Україні свою хітову піснюВідео

12:44

Орхідея – одне слово "елегантність"! новости компании

12:36

Нейтралітет на користь Путіна: експерт спрогнозував, чого чекати від візиту Сі Цзіньпіна в РФВідео

12:31

"РФ влупить ракетами": астролог попередила про 3 найнебезпечніші дні в кінці березняВідео

12:20

Не може забути Кіркорова: Стоцька розлучилася зі своїм чоловікомВідео

12:20

Гороскоп на завтра 21 березня 2023: Рибам - нервування, Тельцю - незапланований ремонтВідео

12:08

Відомий продюсер назвав Олю Полякову клоунесою, яка паразитує на українцяхВідео

12:02

Операція "Наступник-2": місце Кадирова може зайняти його син - Яковенко

12:01

"Останні у нього вже залишилися місяці": екстрасенс спрогнозував, скільки залишилося жити ПутінуВідео

11:59

Виведення військ РФ або капітуляція Москви: Данілов про формулу реалізації "мирного плану" КНР

11:52

"На Бабкіну схожий": Кіркоров показав, як виглядає зниклий з радарів ЛеонтьєвВідео

Реклама
11:43

У ЗСУ назвали 2 основні завдання українських військ на 2023 рікВідео

11:32

До Путіна прибув перший гість після видачі ордера на його арешт: до РФ приїхав Сі ЦзіньпінВідео

11:31

Японці не їдять молочні продукти і живуть найдовше: в чому секрет

10:58

"Путін – ідіот, але з НАТО не воюватиме": повністю зупинити війну можуть лише війська Альянсу – ЯковенкоВідео

10:57

Чорний хліб проти білого: який продукт може продовжити ваше життяВідео

10:51

На Чернігівщині від вибуху снаряда загинули четверо бійців ЗСУ: у ДБР озвучили деталіВідео

10:44

Відразу після переговорів з Путіним: Сі Цзіньпін хоче зателефонувати Зеленському — FT

10:39

Популярна українська блогерка оголосила про вагітністьВідео

10:21

Гороскоп Таро на квітень 2023: Козерогам - вибір, Водоліям - важлива новина, Рибам - боротьбаВідео

10:12

Тандем Китай-Росія хоче силою змінювати кордони державПогляд

09:59

У Дніпрі лікарі неймовірним способом рятують зір бійцям та цивільним, які постраждали від вибухівВідео

09:46

Мовний скандал в Одесі: в пекарні нагрубіянили відвідувачці за прохання розмовляти з нею українськоюВідео

09:43

У Путіна сказилися: погрожують ракетним ударом по Гаазі за видачу ордера на його арешт

09:17

Путіна не було навіть поруч, а в Крим і Маріуполь приїхав двійник диктатора - росЗМІ

09:01

Депутат Ради від "Слуги народу" став учасником ДТП з летальним результатомВідео

09:00

Перелом на фронті призведе до краху режиму Путіна і мафіозної війни в Росії - ЯковенкоЕксклюзив

08:44

"Завжди була за РФ": стало відомо, хто дякував Путіну за "перемогу" під час його візиту в МаріупольВідео

08:29

Путін уже не може зупинитися, потрібно готуватися до марафонуПогляд

08:13

"Це все неправда": в Мережу потрапили кадри зі справжньою реакцією маріупольців на приїзд ПутінаВідео

07:40

В України буде лише одна спроба піти у великий контрнаступ – президент ЧехіїВідео

Реклама
07:31

Весняний наступ РФ в Україні досягає кульмінації, ЗСУ можуть перехопити ініціативу - ISW

06:46

Сі Цзіньпін озвучив думку про війну в Україні та назвав цілі візиту в РФ

06:22

Кадиров захворів і може пітиПогляд

04:30

Ордер на арешт – клеймо для Путіна: Сі Цзіньпін їде за капітуляцією РФ – журналіст

03:20

Гості з'їдять і попросять ще: божевільний салат "Оселедець в шубці" по-новому рецептуВідео

03:10

89-річна зірка Playboy Джоан Коллінз показала дивовижно стрункі ніжки в панчохах

02:40

ЗСУ готують контрнаступ: експерт назвав напрямки, де може розпочатися звільнення територійВідео

02:02

"Джигурда, віддай їй свої чоботи": незграбна Волочкова зганьбилася перед людьмиВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, як модифіковані МіГ-29 від Заходу допоможуть ЗСУВідео

00:51

3 найсуворіших заборони 20 березня, які можуть нашкодити всій родині: прикметиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти