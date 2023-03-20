"Це довгий шлях": аналітик назвала умову, за якої Путіна заарештують

Для Путіна видача ордера на його арешт – це вже ганьба, з якою йому доведеться жити. Але шлях до лави підсудних може бути довгим.

Аналітик назвала умову, за якої Путіна заарештують/ сайт Кремля, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін може ще довго уникати потрапляння на лаву підсудних. Видача ордера на його арешт Міжнародним кримінальним судом ще не означає, що його скоро можуть затримати.

Затримання російського диктатора може стати реальним за однієї умови – якщо в країні-агресорці РФ зміниться влада. Таку думку висловила політичний аналітик і головна редакторка порталу After Еmpire Ольга Курносова в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Проте для Путіна навіть видача ордера на арешт – це вже ганьба, з якою йому доведеться жити.

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"Перебувати у цьому списку – це просто ганьба. Один із найяскравіших прикладів — це президент Судану, якого вважають винним за трагедію у Дарфурі. Він не відразу опинився, та навіть не опинився в Гаазі, але для того, щоб його заарештували, принаймні вдома, довелося чекати на зміну влади. І я думаю, що в цьому сенсі в Росії Путіна заарештують лише після того, як влада зміниться", – зазначає Курносова.

Тому Україні потрібно добитися того, щоб змінилася влада в РФ. Це допоможе притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців, зазначає аналітик.

"І в цьому сенсі це наша спільна мета, спільне завдання – якнайшвидше досягти зміни влади в РФ, щоб можна було всіх воєнних злочинців відправити до суду", – наголосила Курносова.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину, і за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Путіна можуть заарештувати на території країн, де був ратифікований Римський статут. Також він наголосив, що у провадженнях, які розслідуються в Україні, зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Але справжні цифри можуть бути кратно більшими.

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