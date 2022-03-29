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"Це безжальна війна": Зеленський розповів про звірства російських окупантів в Україні

29 березня 2022, 00:37

Президент висловився про міжнародні санкції проти Росії.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку війни, яку розв'язала Росія в Україні, загинули вже 143 дитини.

Про це він заявив під час свого звернення.

"Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей. Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей", - сказав президент.

Також президент висловився про міжнародні санкції проти Росії за її військову агресію і підкреслив, що "підвішених" обмежувальних заходів бути не повинно, а превентивний санкційний пакет міг би значно знизити ризик початку повномасштабного вторгнення і війни.

"Україна не може погодитися і не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії. Не повинно бути ніяких "підвішених" санкційних пакетів-мовляв, якщо російські війська зроблять щось, тоді буде якась відповідь", - заявив Зеленський.

Президент нагадав, що наша країна "вже пройшла цю історію минулого року", коли Україна говорила про необхідність введення потужних превентивних санкцій проти РФ, щоб не було вторгнення.

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Зеленський звернув увагу на триваючі звірства російських окупантів в Україні.

"А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує нафтового ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво або обстріляна атомна станція не заслуговують?

Для нас важливо, щоб санкційні пакети були дієвими і досить серйозними, враховуючи, що вже робиться проти України Російською Федерацією.

Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює у керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі і далі те, що роблять зараз. А за це платять українці-своїми життями. Тисячі життів", - підкреслює президент.

Переговори Росії та України в Стамбулі

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

Як повідомили в канцелярії Ердогана сторони почнуть переговори о 10:30, 29 березня.

Про новий раунд переговорів стало відомо напередодні.

За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".

Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.

"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави - обов'язкові. Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - зазначив глава держави.

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

Як повідомили в канцелярії Ердогана сторони почнуть переговори о 10:30, 29 березня.

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війна в Україні Володимир Зеленський санкції проти Росії
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