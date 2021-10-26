Ця вагітність може стати рекордом: з'явилися подробиці про наймолодшу майбутню маму в Україні

Вагітна в 11 / скріншот

В Україні з'явилася наймолодша вагітна. Дівчинка з села Гать Берегівської ТГ Закарпатської області очікує дитину в 11 років. Зараз вона на 34 тижні вагітності. Лікарі кажуть, що її стан задовільний.

За інформацією місцевого видання "Перший кабельний", дитину звуть Біана. Її мати вже вирішила, що всю відповідальність за виховання онука і дочки візьме на себе. Хоча рішення народжувати, за її словами, дочка приймала самостійно.

Батько майбутньої дитини з Києва, однак, про цю радісну новину він нічого не знає. Дівчинка з ним познайомилася, коли переходила в 6 клас, кинула школу і поїхала до столиці.

"У нас в сім'ї троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати. Наша сім'я працювала в Київській області на одному зі сміттєзвалищ, там дочка познайомилася з хлопцем, який і є батьком дитини. Хто він і як його звуть, ми не знаємо. Але повинен народитися хлопчик Олександр", - каже майбутня бабуся.

У Берегівській районній лікарні розповіли, що вагітність у Біани проходить нормально, хоча у неї ще не сформувалася належним чином тазово-м'язова система. Вже відомо, що їй будуть робити кесарів розтин.

"Вона до нас надійшла із загрозою передчасних пологів. 20 жовтня ми її вже виписали з відділення. Її стан задовільний", - розповів медичний директор КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера" Йосип Бубряк.

Нагадаємо, про цей унікальний випадок на Закарпатті у соцмережі написав місцевий журналіст Михайло Папиш. Він закликав допомогти дівчинці підготуватися до пологів, які, згідно з термінами, припадають на кінець листопада-початок грудня.