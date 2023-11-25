'Є реальні проблеми': Зеленський визначив області, де важко з ППО

Про дефіцит ППО Україна вже повідомила країнам-партнерам, які мають відповідні системи та потужності виробництва.

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Президент назвав області, де з ППО "дуже складно" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Найбільш складна ситуація з протиповітряною обороною в Україні виникла у прикордонних з Російською Федерацією та Білоруссю областях. Також проблеми з ППО є на прифронтових та окупованих територіях. Про це Президент України повідомив на пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

"Зрозуміло, що у Києві є дефіцит з ППО. Але є міста, де з ППО є реальні проблеми. Дуже складно містам, де використовується різна зброя, яка долітає. Тобто ми говоримо не тільки про ракети, про дрони, балістику. Говоримо про С-300, артилерію тощо. Тобто прикордонні області з Росією, з Білоруссю або області, які частково тимчасово окуповані - Запоріжжя, Херсон, Дніпро. Донецький напрямок - дуже складно", - сказав Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Україна стикається з надзвичайно складною ситуацією з протиповітряною обороною у містах, де використовується широкий спектр зброї, що долітає до цих територій. Зокрема, він розповів про проблеми з ППО у прифронтових містах, де використовуються різні типи зброї, включаючи С-300, артилерію та інші.

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Зеленський зауважив, що проблеми з протиповітряною обороною також спостерігаються у Сумській, Чернігівській і Черкаській областях. Він підкреслив, що Україна передала інформацію про цей дефіцит державам-партнерам, які мають або можуть надати відповідні системи оборони.

Ситуація з ППО в Україні

Нагадаємо, 25 листопада відбулась рекордна атака дронами по Україні. Повітряні Сили України успішно ліквідували 71 ударний безпілотник "Shahed-131/136" з 75. Більшість з них знищили в Київській області.

Також, за підсумками "Рамштайну", Захід планує збільшити поставки систем протиповітряної оборони для Україні. США створять міжнародну коаліцію для допомоги Україні.

Раніше Главред повідомляв, що Німеччина передасть Україні ще дві системи IRIS-Т. Мартін Єгер підкреслив, що ФРН продовжує активно вносити важливий внесок у зміцнення захисту українських енергосистем. Ці системи ППО поставлять до кінця 2023 року для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від атак окупантів взимку.

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