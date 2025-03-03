Чи є загроза наступу РФ на півдні України: у ГУР озвучили тривожний прогноз

Представник ГУР запевнив, що українська розвідка знає про плани плани окупантів, в тому числі - і можливість проведення штурмових дій на Півдні.

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У ГУР відповіли, чи є загроза наступу РФ на Півдні / Коллаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Основне:

РФ не відмовляється від планів наступу в Херсонській і Запорізькій областях

Ворог зосередив свої сили на Покровському напрямку, у районі Торецька та Часового Яру

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей, тому пріоритетними напрямки для ворога залишаються Донецька та Харківська області. Проте загроза для Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей все ще існує. Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз російські війська зосереджують свої сили на Покровському напрямку, у районі Торецька та Часового Яру. Водночас Куп'янський напрямок також важливий для ворога.

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"Ми знаємо плани, які ставить перед собою Російська Федерація, в тому числі - і можливість проведення штурмових і наступальних дій і в Херсонській, і в Запорізькій областях", - сказав він.

Він підкреслив, що загроза для Півдня все ще актуальна.

"Давайте подивимося на заяви, які робить керівництво Російської Федерації. Представники Кремля неодноразово заявляли, що і Херсонська, і Запорізька області - це "нові території" Росії, які "вписані в конституцію Росії", і що вони будуть робити все для того, щоб ці території були під контролем Росії", - зазначив Скібіцький.

Представник ГУР ще окреслив загрозу для Дніпропетровщини. Він запевнив, що все буде залежати від того, чи зможе Росія наблизитися до кордонів Дніпропетровської області.

"У разі успіху Росії, зростає загроза проведення будь-яких штурмових дій, розвідувальних дій, і до того ж це зменшує радіус бойового застосування артилерійських та реактивних систем залпового вогню противника для нанесення ударів по нашій інфраструктурі", - пояснив Скібіцький.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російська окупаційна армія змогла просунутися на трьох напрямках бойових дій, а саме - у Курській області, на Куп'янському напрямку та під Покровськом. Аналітики проєкту DeepState зазначили, що ворог має успіхи в чотирьох точках. Орієнтовні зміни на лінії боїв становлять від 600 м до 2,4 км.

Нагадаємо Forbes нещодавно повідомляли, що українські війська ведуть контратакувальні дії на сході та досягли просування на Торецькому напрямку в Донецькій області. Попри перевагу російських сил кілька місяців тому, українські захисники активно контратакують у Торецьку та його околицях, просуваючись у місто, яке раніше РФ оголосила окупованим.

Тим часом аналітики DeepState пишуть про уповільнення темпів російського наступу у лютому 2025 року порівняно з попереднім місяцем. Загалом окупанти захопили 192 квадратних кілометри території, що відповідає рівню просування в липні 2024 року.

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Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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