"Юля була невгамовною": у бою проти окупантів загинула молода Українка

Юлія Чайка загинула в бою/Колаж Фото Facebook / Юлія Чайка, з відкритих джерел

На фронті в бою проти окупанта загинула молода українка Юлія Чайка. Вона була членом запорізької політпартії та громадської організації "Демократична сокира", повідомляється на сторінці партія.

У партії згадали, що Юля хапалася за кожну можливість змінити світ на краще і придумувала, як це можна зробити. Молода дівчина домагалася, чого хотіла і "ніхто її не міг зупинити".

"У повній відповідності з прізвищем, Юля літала по Запоріжжю і не було таких, хто б не обертався їй услід. Юля була жива. Юля постійно мала нові ідеї і працювала над ними, тому що Всесвіт був для неї недостатньо ідеальним, а Юля хотіла це виправити. І виправляла, поки могла. Юля була шаленою. Юлю не могло зупинити нічого. В принципі нічого. Коли Юля вважала щось правильним, вона просто робила це, не звертаючи уваги ні на які перешкоди. Навіть сьогодні її не зупинили - просто дали їй весь Всесвіт", - повідомили в партії.

У Юлії залишився 8-річний син. Поки точно невідомо, як і де загинула дівчина.

Також у боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

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