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"Якщо не здастеся, будете вмирати": РФ готує удари по людних місцях - Жданов

Аліна Дембіцька
14 серпня 2023, 22:52 оновлено 14 серпня, 22:53
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Військовий експерт звернув увагу на те, що росіяни останнім часом практично не б'ють по військових об'єктах, тому що просто не можуть їх знайти.
Жданов
Жданов заявив, що РФ готує удари по людних місцях / Коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС, Минобороны РФ

Перед 24 серпня – Днем Незалежності України – російські окупаційні війська готуються до чергового масованого ракетного чи "шахедного" удару. Основною ціллю загарбників можуть стати місця масового скупчення людей. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Цілями можуть стати місця масового скупчення людей – чим більше жертв, тим краще для Росії", - підкреслив Жданов.

Військовий експерт звернув увагу на те, що росіяни останнім часом практично не б'ють по військових об'єктах, тому що просто не можуть їх знайти.

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"Росіяни не можуть знайти, де розташовані наші склади, де – наші резервні бригади. Адже всі вони або розосереджені, або дуже добре прикриті", - сказав він.

За словами Жданова, тиск на українське суспільство з тим, щоб примусити його до миру, Росія цілком може і буде чинити, щоб українці погодилися на мир за будь-яку ціну.

"А чим можна переконати суспільство в цьому питанні? У Росії впевнені, що тільки жертвами – мовляв, якщо не хочете вмирати, здавайтеся, а якщо не здастеся, будете вмирати", - додав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетний терор росіян

Нещодавно у ЗСУ попередили про загрозу ударів "Калібрами". Військові заявили, що на борту фрегата "Адмірал Макаров" знаходиться 8 "Калібрів", які готові до пуску.

Як підкреслив президент Володимир Зеленський, ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково вистоїть проти ударів "російського зла".

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

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