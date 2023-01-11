Якщо з Білорусі у січні по Україні полетять ракети, значить буде вторгнення з півночі – аналітик

Запуск ракет з білоруської території покаже, що Лукашенко здався і більше не суперечить Путіну.

Обстріл ракетами з боку Білорусі під час військових навчань може вказувати на можливий наступ/ Міноборони Білорусі, Міноборони РФ, скрін

Росія і Білорусь з 16 січня по 1 лютого проводитимуть на території РБ спільні літно-тактичні навчання. Якщо у цей період часу з білоруського повітряного простору по Україні запускатимуть ракети, це означатиме, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здався під тиском російського диктатора Володимира Путіна.

Після цього може відбутися новий великий наступ з півночі на Україну, цього разу уже за участю білоруських військових. Про це розповів боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко в інтерв’ю Главреду.

"Тут важливо розуміти, чи будуть пуски російської авіації з білоруського повітряного простору. Якщо цього не станеться, можна буде говорити, що позиції Лукашенка досі сильні, і росіянам не все вдається у його дотисканні. Якщо ж відбудеться хоча б один пуск (а він явно може бути не один), це свідчитиме про те, що на 90% все уже вирішено", – зазначає Коваленко.

Після цього варто бути готовими до можливого наступу з півночі, каже військовий аналітик. Питання буде лише у часі.

"Тобто це буде підтвердженням того, що саме росіяни контролюють ситуацію у Білорусі, а тому питання лише у часі підготовки білоруських сил до тих кондицій, які необхідні росіянам для подальших дій", – розповів Коваленко.

Раніше Коваленко зазначав, що країна-агресорка Росія готує Білорусь до наступу на Україну з півночі у березні-квітні 2023 року. Саме для цього і потрібні військові навчання, які РФ розгорнула у Білорусі.

Нагадаємо, командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк пообіцяв РБ "сюрпризи" у разі вступу у війну. Якщо російські війська наважаться знову атакувати Україну з півночі, й з ними підуть білоруські війська, то вони наткнуться на "несподіванки", які для них приготували захисники нашої держави, каже він.

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