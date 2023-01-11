glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Якщо з Білорусі у січні по Україні полетять ракети, значить буде вторгнення з півночі – аналітик

11 січня 2023, 03:00
Запуск ракет з білоруської території покаже, що Лукашенко здався і більше не суперечить Путіну.
Белорусские военные, ракета, Андрей Коваленко
Обстріл ракетами з боку Білорусі під час військових навчань може вказувати на можливий наступ/ Міноборони Білорусі, Міноборони РФ, скрін

Росія і Білорусь з 16 січня по 1 лютого проводитимуть на території РБ спільні літно-тактичні навчання. Якщо у цей період часу з білоруського повітряного простору по Україні запускатимуть ракети, це означатиме, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здався під тиском російського диктатора Володимира Путіна.

Після цього може відбутися новий великий наступ з півночі на Україну, цього разу уже за участю білоруських військових. Про це розповів боєць тероборони, військовий аналітик Андрій Коваленко в інтерв’ю Главреду.

"Тут важливо розуміти, чи будуть пуски російської авіації з білоруського повітряного простору. Якщо цього не станеться, можна буде говорити, що позиції Лукашенка досі сильні, і росіянам не все вдається у його дотисканні. Якщо ж відбудеться хоча б один пуск (а він явно може бути не один), це свідчитиме про те, що на 90% все уже вирішено", – зазначає Коваленко.

Після цього варто бути готовими до можливого наступу з півночі, каже військовий аналітик. Питання буде лише у часі.

"Тобто це буде підтвердженням того, що саме росіяни контролюють ситуацію у Білорусі, а тому питання лише у часі підготовки білоруських сил до тих кондицій, які необхідні росіянам для подальших дій", – розповів Коваленко.

Раніше Коваленко зазначав, що країна-агресорка Росія готує Білорусь до наступу на Україну з півночі у березні-квітні 2023 року. Саме для цього і потрібні військові навчання, які РФ розгорнула у Білорусі.

Нагадаємо, командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк пообіцяв РБ "сюрпризи" у разі вступу у війну. Якщо російські війська наважаться знову атакувати Україну з півночі, й з ними підуть білоруські війська, то вони наткнуться на "несподіванки", які для них приготували захисники нашої держави, каже він.

Читайте також:

війна в Україні Білорусь вторгнення Росії новини Білорусі Андрій Коваленко
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:20

Найсмачніший і дуже ніжний паштет: рецепт закуски, яку змітаю зі столу за 2 хвилини

03:05

Швеція передасть Україні новітню зброю Archer: експерт пояснив, у чому його винятковістьВідео

03:00

Якщо з Білорусі у січні по Україні полетять ракети, значить буде вторгнення з півночі – аналітикВідео

02:20

Весна буде ранньою: синоптик розповів про погоду до кінця зимиВідео

01:56

Зірка Величного століття Мер'єм Узерлі широко розвела ноги на камеру

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:33

Новий наступ на Україну: військовий спрогнозував, скільки часу потрібно РФ для підготовки атаки

01:03

Проживуть до 100 років і не втратять апетит до життя: власників 4-х імен доля нагородила довголіттямВідео

00:51

Найстрашніший день року: прикмети на 11 січня і що не можна робити, щоб нещастя не залучитиВідео

10 січня, вівторок
23:50

Арестович попередив про підготовку нового обстрілу України і назвав терміниВідео

Реклама
23:30

Що потрібно робити, якщо дме з пластикових вікон: стовідсотковий спосіб утепленняВідео

23:23

Окупанти захопили частину Соледара, ЗСУ не покидають місто - АрестовичВідео

22:54

Після скандального вигнання з Україні: у Росії взялися за ТимощукаВідео

22:50

Мнуть лапами і мурчат: чому кішки люблять масажувати господаря

22:37

Солодке життя: як зрозуміти, що мед зіпсувався і що робити зі старим продуктом

22:36

Росіяни в істериці: дочку вбивці Шойгу підловили на шопінгу в ДубаїВідео

22:21

Україна буде під захистом: Канада передасть ЗСУ потужне ППО NASAMSВідео

22:20

Юрій Антонов перетворився на старезного дідусяВідео

21:53

Потужна "бавовна" у Макіївці: у ліквідації окупантів РФ може звинуватити самих же загиблих росіянВідео

21:48

Президент позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача і КузьмінаВідео

21:47

Матовий френч манікюр 2023: 5 варіантів наймоднішого нейл-арту на сьогоднішній момент

Реклама
21:36

"Дуже поганий сценарій": Подоляк розповів, чим небезпечне затягування війни з РФВідео

21:22

Чому 12 січня не можна чіпати сіль та солити їжу: прикмети і важливі заборони дняВідео

21:22

У Росії борються за життя відомого фігуристаВідео

21:02

Все всіяне тілами окупантів: прямо зараз йде важливий бій за Соледар - МалярВідео

20:34

"Україна краще модернізує радянські танки Т-72": Медведєв влаштував істерику і пригрозив росіянамВідео

20:28

"Потрібно докласти неймовірних зусиль": експерт розповів, чи буде захоплення Бахмута після СоледараВідео

20:21

"Жертв вивозили КамАЗами": окупанти розкрили шалені втрати РФ в Макіївці - перехоплення ГУРВідео

20:19

Віталій Портников. Україна повинна перемагати у 2023 роціВідеоблоги

19:57

Мовчав дуже довго: принц Гаррі вперше назвав ім'я свого справжнього батькаВідео

19:53

"Знайти своїх" на 1+1: Осадча розповіла про пошук хлопця, якого окупанти викрали на очах нареченоїВідео

19:37

Буде багато повітряних тривог і три гарячих точки: експерт пояснив, що станеться на фронті в січніВідео

19:20

Пригожин спробує сам стати президентом РосіїПогляд

19:16

У США анонсували навчання українських захисників на ЗРК Patriot: коли вони відбудутьсяВідео

18:50

Принц Гаррі розповів, чи буде присутній на коронації батька - короля Чарльза III

18:41

"Пакунок малюка" в 2023 році: що в нього входить, як отримати допомогу або компенсаціюФотоВідео

18:30

Не варто брати ідеально круглі апельсини: як вибрати найкращі цитрусові і не купити "суху кислятину"

18:23

"Місто - символ мужності українців": голова німецького МЗС раптово приїхала до ХарковаВідео

18:23

Більше не "поза політикою": "голубка миру" Регіна Тодоренко поміркувала про патріотизмВідео

18:15

"Позиція РФ стає дедалі слабшою": ворог різко зменшив артилерійський вогонь по Україні на 75% - CNNВідео

18:02

Загрожує 8 років у в'язниці: митрополита УПЦ судитимуть за виправдання російської агресіїВідео

Реклама
17:55

Друг дружини Пєскова в реанімації: російський фігурист Костомаров опинився при смерті

17:49

Савік Шустер підколов Валерія Меладзе за боягузтво :"Не створює враження хороброї людини"

17:30

"Ситуація дуже складна, місто фактично знищене": у ЗСУ розповіли про жорсткі бої під СоледаромВідео

17:25

Капітан Америка закохався: Кріс Еванс весело підтвердив нові стосункиВідео

17:04

Ціни на продукти б'ють всі рекорди: що подорожчало найбільшеВідео

16:49

Як охолодити батарею телефону: простий спосіб, на який піде всього 20 хвилин

16:26

Навіщо заморожувати крупи: це допоможе назавжди забути про набридливу проблему

16:17

Танки Leopard 2 та інша передова зброя: ЄС і НАТО підтримали потужну військову допомогу УкраїніВідео

16:11

Кістлява Белла Хадід у вузькому бікіні налякала фанатів виснаженим виглядом

15:53

Україна перетвориться на ковзанку: синоптик розповіла про сильний мороз і назвала дату потеплінняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти