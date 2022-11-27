Екстрені відключення світла в Україні: коли повернуть планові графіки

Відключення світла / ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Енергосистема України може вже в понеділок або вівторок перейти до звичних графіків відключення.

Як прогнозує директор Yasno Сергій Коваленко, повернення до графіків залежить від ряду факторів.

"Будемо говорити моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра або у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації і ще деяких моментів", - зазначив Коваленко в ефірі телемарафону.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії в більшій частині областей країни, 16 регіонів знову були запитані станом на ранок четверга, 24 листопада.

Пізніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. У всі області вже подана електроенергія, тому в найближчі дні в Україні введуть планові відключення світла замість аварійних.

У Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Станом на 25 листопада в цілому по Україні електроенергією було вже забезпечено понад 70% потреб споживання. В "Укренерго" повідомили, що роботи для відновлення живлення тривають, але ремонтним бригадам ускладнюють завдання погодні умови – сильний вітер і мороз, який в основному "приходить" вночі.

Читайте також: