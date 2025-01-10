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Експерт про зустріч Трампа і Путіна: треба "прикінчити" російську економіку

Віталій Кірсанов
10 січня 2025, 11:12
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На думку Олега Шамшура, потрібно ще більше посилити санкції проти Росії і закрити всі лазівки, які існують.
Шамшур, Трамп і Путін
Шамшур вважає, що треба "прикінчити" російську економіку / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

Основні тези Шамшура:

  • Важливий важіль впливу на РФ - економічні санкції
  • Російська економіка нарешті почала хитатися
  • Можливість введення санкцій проти російського флоту

Щоб схилити президента РФ Володимира Путіна до миру, новообраному президенту США доведеться задуматися над якісним підвищенням військової допомоги Україні та радикальним посиленням санкцій проти Росії. Таку думку висловив в інтерв'ю Главреду колишній посол України в США (2006-2010) і Франції (2014-2020) Олег Шамшур, кажучи про майбутню зустріч Трампа і Путіна та важелі впливу на російського диктатора.

"Вплив, безумовно, є, але для цього треба мати політичну волю і бажання її використовувати. Сам Трамп говорив про те, що якщо Путін не проявить готовності до конструктивних перемовин, тоді він "накачає" (і про це, здається, говорив і Келлог) Україну зброєю в таких кількостях і такого класу, яких ми не бачили за часів Байдена. Зараз хотілося б подивитися, наскільки він зможе це зробити. Це один із важелів впливу", - вважає експерт.

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Не менш важливий, на думку експерта, а можливо, навіть важливіший важіль впливу - це вплив економічних санкцій.

"Я не економіст, але складається враження, що під впливом санкцій, а також через дурні витрати Росії на війну, російська економіка нарешті почала хитатися. Тепер треба зробити все, щоб це хитання стало постійним і перетворилося на глибоку кризу. Коротше кажучи, треба "прикінчити" російську військову машину, російську економіку", - каже Шамшур.

Для цього, на думку Шамшура, потрібно ще більше посилити санкції і закрити всі лазівки, які існують.

"І це, в принципі, можливо. Наприклад, те, що зараз Байден розглядає можливість введення санкцій проти російського флоту для перевезення нафти, йде в цьому напрямку. Але для Байдена часу залишилося небагато. Трамп, якщо і наші західні партнери хочуть цього, навіть якщо це зачіпатиме їхні інтереси або інтереси їхніх компаній, мають це зробити. Тобто, з одного боку, якісне підвищення військової допомоги, я б сказав, навіть стрибок, і, з іншого боку, радикальне посилення санкцій. Це цілком реальний і значний вплив на російську військову машину, на здатність Росії продовжувати цю мерзенну війну", - резюмує експерт.

Плани Трампа щодо завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, у вересні Дональд Трамп заявив, що якщо він виграє президентські вибори в США, то в перший день свого президентства зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та лідеру РФ Володимиру Путіну. За його словами, мирну "угоду буде укладено протягом 24 годин".

У січні стало відомо, що у Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів. Зазначається, що американські урядовці створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

Мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Новообраний президент США Дональд Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників.

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Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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