Економічний паспорт українця: у Слузі народу розповіли, хто отримає гроші

Давид Арахамія / Право на Владу

В Україні планують запровадити "Економічний паспорт українця". Відповідно до нього діти, народжені в Україні, отримуватимуть власні кошти на рахунки від рентних платежів.

Як розповів в ефірі програм Право на Владу глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, це сумі від 10 до 20 тисяч доларів.

Арахамія зазначив, що вони хочуть, щоб гроші на рахунки отримували ті діти, які народилися в 2019 році, проте механізм передбачає, що їх будуть нараховувати тим, хто народився після прийняття відповідного закону.

"В Україні щорічно народжується орієнтовно 350 тис. дітей. Дітям відкриють персональні рахунки і держава буде на них нараховувати кошти. Ми прив'язувалися до мінімальних заробітних плат, щоб врахувати інфляцію. Ці гроші держава може використовувати, як облігації внутрішньої позики, поки вони накопичуються, щоб мати прибутковість. Орієнтовно кожна дитина після досягнення повноліття отримає 10-12 тисяч доларів. А якщо ситуація буде сприятлива , то - 15-20 тис. доларів", - пояснив Давид Арахамія.

Як можна буде витрачати гроші

За словами голови фракції Слуга народу, діти зможуть витрачати гроші після досягнення 18-річчя.

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Ними можна заплатити за освіту або купити власне житло.

"Ці гроші можна витратити, сплативши за освіту. Можна придбати житло на ці гроші. Також українці зможуть перерахувати ці гроші на свій персональний пенсійний рахунок. У нас є ідея створити державний банк землі, який потім через Prozorro буде здаватися в оренду і всі надходження будуть також йти на накопичувальні рахунки дітей", - додав Арахамія.

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Економічний паспорт українця - що відомо

Ідея введення економічного паспорта українця обговорюється в Україні вже протягом двох років. Цей механізм передбачає, що на рахунках дітей буде накопичуватися частина коштів, які держава отримує від реалізації природних благ - надр, земель, копалин або ліцензійних зборів з них. Накопичені гроші діти зможуть витратити після повноліття - можливо, на певні цілі, наприклад, освіту.

Плани ввести економічний паспорт українця звучали ще в передвиборчій програмі президента Володимира Зеленського в 2019 році. Однак в останні роки щодо цієї обіцянки звучало мало конкретики.

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