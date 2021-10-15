Українці не можуть отримати допомогу при народженні дитини: у Мінцифрі роз'яснили плутанину

У Міністерстві пообіцяли спростити процедуру / УНІАН

У багатьох українців виникає проблема, яка пов'язана з подачею заяв для отримання матеріальної допомоги при народженню дитини. Подавати заявку доводиться, як і раніше, безпосередньо в органах соціального захисту за місцем прописки.

В інтерв'ю Главреду керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік роз'яснив цю ситуацію.

"Тут є дві проблеми одночасно і вони в процесі вирішення. Як би це драматично не прозвучало, але централізованого реєстру, наприклад - одержувачів соціальної допомоги, в державі не було. Зараз він у процесі формування і сподіваюся, що скоро він остаточно запрацює", - зазначив Банік.

За його словами, перша проблема полягає в тому, що коли людина "подається" в одному регіоні, а потім - в іншому і соцслужби взагалі ніякого подання не мають, що людина двічі подала документи.

Читайте такжеВ Україні відновили видачу "пакунків малюка": що увійшло в "бебі бокс""Це - реальність, в якій ми знаходимося, і з якою Мінцифра намагається щось зробити. Другий момент стосується місця реєстрації. Зараз нарешті це вже майже прийшло в порядок в плані того, що раніше першим джерелом інформації про місце проживання людини був запис в реєстрі в громаді", - пояснив Баник.

Подібних "гастролів" вже скоро не буде

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі зазначив, що багато соціальних продуктів у відомстві планують додати в другій половині осені

"Робота на стороні Мінсоцполітики ведеться зараз дуже активно. Щодо місця реєстрації в пілоті працює 7 міст і також на Дія.Саміт прописка стане доступною у всіх 1439 громадах і людині більше не треба буде приписуватися-виписуватися. А коли ти змінюєш місце реєстрації через дію, ми автоматично знімаємо його з реєстрації з попереднього місця проживання (якщо вказано нове), тому що у нас в реєстрі вже є інформація про те, що людина десь зареєстрована", - підсумував чиновник