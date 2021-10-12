Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну

У лікарні вкрали кисневу трубу / Нацполіція

У Рівному зловмисники ледь не позбавили життя пацієнтів обласної клінічної лікарні.

Як розповіли у поліції області, невідомі вкрали мідну трубу, яка постачала кисень до хірургічного відділення Рівненської обласної клінічної лікарні.

Про крадіжку повідомили працівники обласної лікарні.

"Поліцейським повідомили, що перед початком операції в хірургічному корпусі виявили, що не подається кисень в операційну, не є основною. Обстежуючи цілісність системи подачі кисню, в підсобному приміщенні зовнішньої частини обласної клінічної лікарні виявили відсутність орієнтовно трьох метрів мідної трубки", - розповіла прессекретар патрульної поліції області Оксана Юрченко.

У поліції відкрили провадження за фактом крадіжки.

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Зловмисника шукають. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У місті Шепетівка Хмельницької області сталася пожежа в центральній районній лікарні. Через загоряння довелося евакуювати 16 медпрацівників і 7 хворих.

Нагадаємо, у Вінницькій області у місті Жмеринки Підлітки скоїли крадіжку труби, за якою в лікарні надходив кисень пацієнтам, які перебували на ШВЛ. У поліції розповіли, що двоє підлітків зайшли на територію лікарні, виявили кисневу мережу і відрізали п'ятиметровий шматок мідної труби. Після цього трубу віднесли на прийом металобрухту. Їх вдалося обчислити за допомогою відеокамер спостереження.