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"Двічі обстріляв танчик": "чоткий паца" із Рівного відреагував на свою "загибель"

Юрій Берендій
23 січня 2025, 15:43
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Герой популярного мему "чоткий паца" Іван Мартинов розповів про те, як дізнався про свою "загибель" та пояснив, як відреагувала його родина.
'Двічі обстріляв танчик': 'чоткий паца' із Рівного відреагував на свою 'загибель'
Герой легендарного мему про "чоткого пацу" прокоментував свою "смерть" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • 2 роки тому ЗМІ опублікували новину про загибель героя популярного мему "чоткий паца"
  • Сам Іван Мартинов відреагував на інформацію про "свою загибель" і розповів про реакцію рідних

Герой популярного українського мему "чоткий паца" Іван Мартинов, який брав участь у Революції Гідності, АТО та зараз служить у 68-й окремій єгерській бригаді, прокоментував чутки про свою загибель. Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю проекту "Дивись".

Два роки тому в Мережі поширили фейкову новину про смерть автора мему "чоткий паца" з Рівного, фактично "поховавши" його.

відео дня

"Ми були шоковані. У переддень якраз танчик двічі обстріляв нашу позицію, мене ще й поставили головним групи. Коротше, це був [жах] (неценз.)!", - сказав він.

Іван Мартинов також зазначив, що бійцям пощастило, що в момент ворожого обстрілу вони перебували "в норах".

За його словами, внаслідок танкового удару росіян лише посікло зброю та особисті речі військових.

Згодом, коли Іван повернувся з посадки, його товариші пожартували, що в соцмережах вже розійшлася новина про його загибель.

На це Мартинов здивовано зауважив, що ж вони самі бачили його і прикривали, коли він заходив у посадку.

"А потім ми виходимо з посадки і чуваки кажуть: "Тю, а ми в соцмережах вже прочитали, що тебе "задвохсотили". Кажу: "Здрастє! Нічого, що ти мене зустрічав? Ви прикривали мою групу, як ми заходили в посадку". А він каже: "Дійсно, але ти почитай". Писали, що загинув "чоткий паца", але там Едуард був, а я ж Ваньок", — прокоментував Мартинов.

Військовий зазначив, що інформація про його загибель навіть викликала певні приємні емоції. Однак, родина Івана Мартинова коли дізналась із ЗМІ про факт його загибелі на війні не на жарт злякалась.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська прагнуть вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області, але не мають достатньо сил для просування вглиб регіону. Існує ймовірність, що ворог спробує обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду, з заявив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

Тим часом російські окупанти скоїли черговий злочин, розстрілявши шістьох українських військовополонених. Один із росіян знімав цей жахливий процес на телефон. Про трагедію повідомив український активіст і волонтер Сергій Стерненко.

Головною проблемою фронту залишається нестача боєздатного особового складу. Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв підкреслив, що необхідно провести аудит для з’ясування, скільки бійців реально утримують кожен кілометр лінії фронту.

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Що відомо про "чоткого пацу"

Іван Мартинов – герой популярного українського мему "чоткий паца", який став символом гумору та життєрадісності для багатьох українців.

Мартинов здобув славу у 2010-х роках, коли його фотографія з незабутнім виразом обличчя і характерним написом розлетілася мережею, ставши основою для численних жартів і мемів.

Однак за образом "чоткого пацу" стоїть глибша історія. Іван – уродженець Рівненщини, який присвятив своє життя захисту України. Він був активним учасником Революції гідності, брав участь в антитерористичній операції (АТО), а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив свою службу.

На сьогодні Іван Мартинов є військовослужбовцем 68-ї окремої єгерської бригади Збройних Сил України.

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