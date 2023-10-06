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Два найважливіші питання: Зеленський провів засідання Ставки

Ангеліна Підвисоцька
6 жовтня 2023, 20:59 оновлено 6 жовтня, 21:07
Україна робить все, щоб підготуватися до зими. На Ставці обговорили ситуацію на основних напрямках фронту.
Два найважливіші питання: Зеленський провів засідання Ставки
Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж: Головред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки. На засіданні обговорили два дуже важливі питання. Про це президент зазначив у своєму відеозверненні.

На Ставці обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, забезпечення снарядами та ППО.

Друге питання було пов'язане з обороною, енергетикою та підготовкою країни до зими. В Україні працюють над тим, щоб захистити об'єкти генерації та забезпечення електрикою і теплом, відновлення того, що пошкодили окупанти.

відео дня

"Нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Всі помилки вони повторюють. Все зло вони повторюють. І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це враховувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо", - зазначив Зеленський.

Україна робить все, щоб виграти зиму та пройти всі складнощі, які викличуть окупанти. Велику частину роботи повинна виконати і місцева влада.

Війна в Україні

Нагадаємо, що вночі РФ атакувала Україну 38 "Шахедами", постраждав пункт пропуску на кордоні. За маршрутом прямування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

ЗСУ потужно б'ють ворога на півдні, пішли вперед і захопили нові рубежі. Українські захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі і техніці, а також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

Окупанти провально наступали під Бахмутом та зазнали великих втрат - розвідка Британії. У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія здатна оборонятися, але не може наступати.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
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