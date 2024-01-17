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Думали, що немає в живих: пара прикордонників возз'єдналася після "пекла" у РФ

Яна Ставська
17 січня 2024, 19:39
Прикордонників Іллю та Аліну війна розлучила в Маріуполі.
Думали, що немає в живих: пара прикордонників возз'єдналася після 'пекла' у РФ
Пара опинилась у російському полоні / Колаж Главреда. Фото: скріншот ДПСУ

Пара прикордонників-кінологів Ілля та Аліна разом пройшла полон, а тепер, після довгих місяців розлуки, знову разом.

Повномасштабне вторгнення закохані зустріли у Маріуполі, йдеться у сюжеті ДПСУ.

"Ми їхали на Ілліча, і хтось крикнув: усі дівчата, які є, збираємося в одному місці. Я їй віддав собак, поцілував і сказав: "Усе, щасти. Коли матиму зв'язок - обов'язково зв'яжуся. І там я її останнього разу бачив", - згадує Ілля.

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Хлопець наголосив коханій, що вони повинні триматися усупереч усім обставинам. Це була остання зустріч пари.

Обидва потрапили у полон до ворога, де не мали жодної звістки одне про одного. Втім, після п'яти місяців неволі дівчина повернулась на Батьківщину та продовжила службу.

"Я вже думав, що її немає, багато разів її похоронив", - розповів Ілля.

Після виходу з полону Ілля перш за все зателефонував своєму батьку. Той, пригадує хлопець, за голосом рідного сина навіть не впізнав. Родич повідомив, що його кохана жива і "вже як рік удома".

Після майже двох років розлуки закохані знову разом.

Як писав Главред, двоє військовослужбовців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ - Олександр та Олена ‒ вирішили пов'язати себе узами шлюбу на другий день початку повномасштабної російської військової агресії. У другий день повномасштабного вторгнення Росії хлопець зробив дівчині пропозицію і подарував їй "обручку", яка зроблена зі шматка дроту.

Мережу зворушила й історія про матір й дочку з Волині - вони разом пішли захищати Україну від російських окупантів, і тепер служать у 100-й бригаді територіальної оборони області.

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війна в Україні ЗСУ ДПСУ війна Росії та України
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