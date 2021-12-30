"Добудувала величезну прибудову, але не хоче платити": на Волині спалахнув великий скандал через незаконне будівництво

На Волині скандал через незаконне простроювання / Муніципальна варта / Нововолинськ

Мешканка міста Нововолинськ (Волинська область) розширила власне житло в багатоповерховому будинку і прямо до квартири додали величезну прибудову. А от платити за квадратні метри не хоче, скаржаться сусіди. Про це повідомляє портал ТСН.

Сама жінка каже, що велику прибудову до своєї двокімнатної квартири зробила майже чверть століття тому − ще в 1997 році. Конфлікт почався, коли керівник ОСББ з жителями взяли кредит на утеплення будинку. І під час вивчення плану їх дев'ятиповерхового будинку, природно, що прибудови в документах не виявилося.

Для того, щоб кредит погасити, в ОСББ вирішили підняти тарифи на квартплату, але жінка за добудовані квадратні метри платити відмовилася.

Пізніше з'ясувалося, що у жінки взагалі немає ніяких дозвільних документів на прибудову. І більше того, під нею вона потайки облаштувала собі підвал.

Тепер жінці загрожує штраф в 1 360 гривень від муніципальної варти і ще 8 з половиною тисяч гривень - від архітектурно-будівельного контролю.

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Щоб узаконити саму прибудову і землю під нею, згідно із законодавством, потрібна згода сусідів і узгодження сусідів. У контролюючих органах кажуть, що якщо жінка цього не зробить, то звертатимуться до суду. Що в перспективі може загрожувати і повним знесенням прибудови.

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Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності рекомендував парламенту розглянути в першому читанні законопроект № 5877 про відповідальність за порушення в будівельній сфері в рамках реформи містобудування.

Незаконне будівництво, яке становить небезпеку або призвело до тяжких техногенних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масових захворювань населення, пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Крім того, законопроект передбачає тимчасовий арешт об'єктів незаконного будівництва до виконання постанови про адміністративне правопорушення. Арешт здійснюватимуть посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (або виконавчими органами, які виконують їх повноваження) органів місцевого самоврядування.