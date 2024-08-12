'Дорогого вартує': Мусієнко назвав 'козирні' об'єкти на Курщині для переваги над РФ

В Курській області є військові частини та об’єкти, які б додали козирів, якби РФ втратила над ними контроль, розповів Олександр Мусієнко.

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Мусієнко назвав стратегічні цілі в Курській області / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, ГУР

Курська АЕС є надзвичайно важливою з точки зору стратегічної переваги над РФ. Також на Курщині розташована велика авіабаза, де зберігаються боєприпаси, авіаційні засоби ураження та інше військове обладнання, яка також може стати "козирем". Про це під час чату на Главреді розповів військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Одна Курська АЕС – це вже дорогого вартує. На Курщині також є велика авіабаза, де можуть зберігатися різні боєприпаси, авіаційні засоби ураження тощо", - розповів Мусієнко.

За його словами, Росія використовує цю авіабазу мінімально, через її близькість до кордону, адже ворог просто боїться ризикувати. Однак цей страх не є безпідставним, оскільки майже щотижня українські воїни успішно атакують російські аеродроми.

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"Так, наприклад, минулого тижня був Морозовськ, цього тижня – Липецька авіабаза", - пригадав експерт.

Мусієнко також зазначив, що на Курщині є військові частини та об’єкти, де розташовані центри радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, по яких вже було завдано ударів перед початком розширення плацдарму та наступу в цьому регіоні. Зокрема, використовувалися дрони та ракети "Нептун" для знищення кількох військових об'єктів.

Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Бої у Курській області РФ - що відомо

Нагадаємо, операція Сил оборони України в Курській області, що розпочалася 6 серпня, триває шостий день. За даними The Economist, до 10 серпня українські війська просунулися на 40 км вглиб території РФ, що викликало паніку у Кремлі та оголошення надзвичайного стану. Російські війська залишали техніку та боєприпаси, а близько 76 тисяч місцевих жителів евакуювалися.

Атака на Курську область стала шоком для Путіна та російського військового керівництва, які досі не знайшли способу зупинити "український наступ", пише Bild. ЗСУ продовжують тиск за допомогою дронів, ракет і артилерії.

Також 12 серпня у Мережі з'явилося відео, на якому мешканці Курської області вітають бійців ЗСУ. Автомобіль з українськими захисниками зупинився, щоб дізнатися, чи не ображають їх. Дві літні жінки попросили підвезти їх, і одна з них, хоча й не українка, говорила українською.

Як повідомляв Главред, українські війська продовжують наступати в районі міста Суджа, просуваючись вздовж автодороги 38К-004 і на південь та північ від нього. Нещодавно їх помітили за 22 км на південний схід від Суджі, поблизу села Гир'ї, на шляху до слободи Біла.

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