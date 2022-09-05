Добровільний військовий облік для жінок: у Раді підтримали важливий законопроєкт

У Раді зробили заяву щодо військового обліку для жінок / УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, яким передбачено зробити добровільним військовий облік для жінок.

Про це повідомила народний депутат Роксолана Підласа. Деталі вона розкрила у своєму Facebook.

Нардеп уточнила, що профільний парламентський комітет підтримав відповідний законопроєкт у першому читанні.

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"Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроєкт, що робить військовий облік для жінок добровільним. Сподіваюся на швидке голосування в залі", - написала Підласа.

Військовий облік для жінок в Україні

Як відомо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо добровільності взяття на військовий облік жінок.

Як заявляла заступник міністра оборони Ганна Маляр, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогоднішній день в державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Маляр повідомила, що при цьому в ЗСУ залишається потреба у фахівцях з медицини, радіотехніки, харчових технологій.

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